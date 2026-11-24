Beteala, populară în urmă cu câteva decenii, a devenit din nou la modă.

Spre deosebire de vechii brazi de Crăciun, unde abia se vedea verdeața din cauza decorațiunilor grele, abordarea de astăzi este oarecum diferită. Beteala este folosită cu mai multă grijă, iar firele sale subțiri creează efectul unei ploi sclipitoare, notează Blic.

Iubitorii Crăciunului tradițional o pot combina cu globuri antice din sticlă, în timp ce persoanele care preferă decorațiuni naturale pot alege fire de cupru cu steluțe de paie, portocale uscate și bețișoare de scorțișoară.

Metoda de instalare este, de asemenea, importantă. Mai întâi se așează instalațiile, apoi beteala și abia apoi globurile.

În loc să se arunce mănunchiuri întregi peste crengi, se recomandă ca firele să fie întinse individual și lăsate să atârne liber. Astfel, se evită un aspect dezordonat, iar strălucirea iese în evidență.

Revenirea acestui ornament arată cum tendințele de sărbători sunt legate de amintiri.

Decorațiunea pe care am păstrat-o ani de zile în fundul cutiei își găsește acum din nou locul printre cele mai dorite decorațiuni.

De aceea, înainte de a cumpăra decorațiuni noi, merită să verificați cutiile vechi cu decorațiuni pe care deja le dețineți.