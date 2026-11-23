Miley Cyrus împlinește azi 34 de ani, la doar două zile după nunta cu Maxx Morando. Cei doi s-au căsătorit pe 21 noiembrie, la Palm Springs, în California. Soțul lui Miley Cyrus este un toboșar de 28 de ani. Cei doi formează un cuplu de aproape cinci ani, scrie revista People.

Cu două luni înainte de nuntă, Miley lansase piesa „Let’s Get Married”. Morando apare chiar în videoclipul melodiei.

O primă întâlnire pe nevăzute

Cei doi s-au cunoscut la o întâlnire aranjată de prieteni. „A fost pe nevăzute pentru mine, nu chiar și pentru el”, a povestit Miley, în 2023, pentru British Vogue. „M-am gândit: cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să plec”.

Primele zvonuri despre relație au apărut în decembrie 2021, la petrecerea de Revelion a cântăreței, de la Miami. În aprilie 2022, cei doi au fost fotografiați sărutându-se în West Hollywood.

Toboșar, producător și designer

Maxx Morando cântă la tobe în trupa Liily. Între 2015 și 2018 a fost toboșarul trupei The Regrettes. Cântă și la chitară și a creat o ținută de festival pentru Miley, alături de un designer.

Morando a lucrat la albumele soției sale. A produs mai multe piese și a scris melodia care dă titlul albumului „Something Beautiful”. Numele lui apare și pe noul album, „Bass Persuades”, lansat în septembrie 2026.

Cererea în căsătorie, în ultima zi a unei vacanțe în Japonia

Logodna a fost confirmată în decembrie 2025. Miley apăruse cu un inel cu diamant la o premieră de film. Morando a spus că a cerut-o în căsătorie „în ultimul moment al ultimei zile” a unei călătorii la Kyoto.

La nuntă au participat Tish, Billy Ray și Noah Cyrus. Miley a purtat o rochie lungă de mătase, cu mâneci lungi, semnată Saint Laurent. A doua zi, a publicat fotografii cu mesajul „M + M 🤍 11.21.26”.

Pentru Miley, este a doua căsnicie, după cea cu actorul Liam Hemsworth.