De pe locul 1 pe locul 157 într-o săptămână: noul album al lui Miley Cyrus a doborât un record pe care nicio vedetă nu și-l dorește

Cu o săptămână înainte, albumul îi adusese cântăreței primul loc în topul american pentru prima dată după „Bangerz”, din 2013, potrivit Rolling Stone Italia. „Bass Persuades” a debutat cu 61.000 de unități echivalente, calculate din vânzări și din numărul de ascultări pe platformele de streaming.

Victoria a fost la limită: albumul a trecut de „Dandelion” al cântăreței country Ella Langley cu doar aproximativ 70 de unități. Lansarea a fost susținută de 16 variante de vinil, nouă versiuni pe CD, șase versiuni digitale și o casetă. Miley a sărbătorit primul loc pe Instagram, iar casa de discuri Atlantic i-a trimis o coroană de flori în formă de cifra 1.

Un record pe care nimeni nu și-l dorește

Căderea de 156 de locuri este cea mai mare din istoria Billboard 200 pentru un album care a debutat pe primul loc și cea mai mare înregistrată vreodată de o artistă, record deținut anterior de Celine Dion.

Albumul, lansat pe 18 septembrie, este al zecelea al cântăreței și primul la Atlantic Records, după despărțirea de Columbia. Odată cu el, artista a renunțat la numele de familie și se prezintă acum simplu, „Miley”. Nu a mai făcut un turneu complet din 2014 și a anunțat doar două concerte, pe 16 și 18 octombrie, la Hollywood Bowl.

Bon Jovi și Travis Scott, căderi și mai mari

Albumul formației Bon Jovi „This House Is Not For Sale” a ajuns pe primul loc în 2016, apoi a coborât pe 43. Doi ani mai târziu, când vânzarea discului a fost legată de cea a biletelor la concerte, albumul a revenit pe primul loc, apoi a căzut pe locul 169. Asemenea pachete bilet-album nu mai sunt luate în calcul de Billboard.

Cel mai spectaculos caz rămâne mixtape-ul lui Travis Scott, „Days Before Rodeo”. Lansat gratuit în 2014 și republicat în 2024, la 10 ani de la apariție, a debutat pe locul 2. În a patra săptămână a urcat pe primul loc, când au fost livrate 149.000 de viniluri precomandate de fani, apoi a dispărut complet din top, cea mai mare cădere de până acum.

Taylor Swift, din nou pe primul loc

„Bass Persuades” a fost înlocuit pe primul loc de „The Life of a Showgirl” al lui Taylor Swift, apărut în urmă cu un an și readus în prim-plan de o reeditare cu patru piese noi, care l-a urcat de pe locul 21 pe 1. Pe locul doi se află „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” al Oliviei Rodrigo, iar pe trei „Dandelion” al Ellei Langley.

O traiectorie asemănătoare a avut albumul lui Miley și în Europa. În Italia a intrat pe locul 10, iar în săptămâna următoare a ieșit din primele 100 de poziții. În Marea Britanie a debutat pe locul 13 și a dispărut din top 100 o săptămână mai târziu.