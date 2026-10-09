De pe locul 1 pe locul 157 într-o săptămână: noul album al lui Miley Cyrus a doborât un record pe care nicio vedetă nu și-l dorește

Cu o săptămână înainte, albumul îi adusese cântăreței primul loc în topul american pentru prima dată după „Bangerz”, din 2013, potrivit Rolling Stone Italia. „Bass Persuades” a debutat cu 61.000 de unități echivalente, calculate din vânzări și din numărul de ascultări pe platformele de streaming.
Victoria a fost la limită: albumul a trecut de „Dandelion” al cântăreței country Ella Langley cu doar aproximativ 70 de unități. Lansarea a fost susținută de 16 variante de vinil, nouă versiuni pe CD, șase versiuni digitale și o casetă. Miley a sărbătorit primul loc pe Instagram, iar casa de discuri Atlantic i-a trimis o coroană de flori în formă de cifra 1.
Căderea de 156 de locuri este cea mai mare din istoria Billboard 200 pentru un album care a debutat pe primul loc și cea mai mare înregistrată vreodată de o artistă, record deținut anterior de Celine Dion.
Albumul, lansat pe 18 septembrie, este al zecelea al cântăreței și primul la Atlantic Records, după despărțirea de Columbia. Odată cu el, artista a renunțat la numele de familie și se prezintă acum simplu, „Miley”. Nu a mai făcut un turneu complet din 2014 și a anunțat doar două concerte, pe 16 și 18 octombrie, la Hollywood Bowl.
Albumul formației Bon Jovi „This House Is Not For Sale” a ajuns pe primul loc în 2016, apoi a coborât pe 43. Doi ani mai târziu, când vânzarea discului a fost legată de cea a biletelor la concerte, albumul a revenit pe primul loc, apoi a căzut pe locul 169. Asemenea pachete bilet-album nu mai sunt luate în calcul de Billboard.
Cel mai spectaculos caz rămâne mixtape-ul lui Travis Scott, „Days Before Rodeo”. Lansat gratuit în 2014 și republicat în 2024, la 10 ani de la apariție, a debutat pe locul 2. În a patra săptămână a urcat pe primul loc, când au fost livrate 149.000 de viniluri precomandate de fani, apoi a dispărut complet din top, cea mai mare cădere de până acum.
„Bass Persuades” a fost înlocuit pe primul loc de „The Life of a Showgirl” al lui Taylor Swift, apărut în urmă cu un an și readus în prim-plan de o reeditare cu patru piese noi, care l-a urcat de pe locul 21 pe 1. Pe locul doi se află „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” al Oliviei Rodrigo, iar pe trei „Dandelion” al Ellei Langley.
O traiectorie asemănătoare a avut albumul lui Miley și în Europa. În Italia a intrat pe locul 10, iar în săptămâna următoare a ieșit din primele 100 de poziții. În Marea Britanie a debutat pe locul 13 și a dispărut din top 100 o săptămână mai târziu.