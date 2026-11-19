Premiile CMA sunt cele mai importante distincții din industria muzicii country americane, un gen muzical cu rădăcini în tradițiile populare și influențe de folk, blues și muzică western. Prima ediție a ceremoniei a avut loc în 1967, iar premiile recompensează anual artiștii, compozitorii și profesioniștii din industrie. Câștigătorii sunt desemnați prin votul membrilor Country Music Association.

Ella Langley, în vârstă de 27 de ani, a primit premiile pentru artistul anului, interpreta vocală a anului, albumul anului pentru „Dandelion”, single-ul anului, cântecul anului și videoclipul anului, ultimele trei distincții fiind acordate pentru piesa „Choosin’ Texas”.

Succesul artistei vine după un parcurs remarcabil în clasamentele muzicale

Înaintea ceremoniei CMA, piesa „Choosin’ Texas” stabilise deja un record în Billboard Hot 100, principalul clasament american al single-urilor, care reunește muzica din toate genurile. Melodia a acumulat 28 de săptămâni pe primul loc, depășind recordul anterior deținut de „All I Want for Christmas Is You”, interpretată de Mariah Carey.

Piesa a avut rezultate importante și în clasamentul dedicat muzicii country, Billboard Hot Country Songs, unde se afla pe primul loc de 49 de săptămâni, cu una mai puțin decât recordul stabilit de Bebe Rexha și Florida Georgia Line cu „Meant to Be”.

La CMA Awards, Langley a depășit recordul anterior de cinci trofee câștigate într-o singură seară, stabilit de Johnny Cash în 1969 și egalat ulterior de Vince Gill, Alan Jackson și Lainey Wilson.

Artista a ajuns la zece premii CMA în doar trei ani. Ea este a doua cea mai tânără câștigătoare a trofeului pentru artistul anului din istoria galei, după Taylor Swift, care avea 19 ani când a obținut distincția, în 2009.

Taylor Swift a revenit la gala CMA

Taylor Swift a revenit la CMA Awards după un deceniu de la ultima apariție și 13 ani de la ultima prestație muzicală pe scena ceremoniei. Artista a interpretat un moment care a inclus piesa „I Knew It, I Knew You”, compusă pentru coloana sonoră a filmului „Toy Story 5”, și hitul său country „Our Song”. Cântărețul Keith Urban i s-a alăturat pe scenă, la banjo.

Swift a fost nominalizată la categoria single-ul anului pentru „I Knew It, I Knew You”, aceasta fiind a 26-a nominalizare a sa în istoria premiilor CMA. Trofeul a revenit însă lui Ella Langley, pentru „Choosin’ Texas”. Tot în cadrul ceremoniei, Taylor Swift le-a înmânat membrilor duo-ului Brooks & Dunn premiul Willie Nelson pentru întreaga carieră.

Alte recorduri stabilite la gala CMA Awards 2026

Duo-ul country Brooks & Dunn a câștigat pentru a 17-a oară premiul pentru cel mai bun duo vocal al anului, un record în această categorie. Cei doi artiști au ajuns astfel la un total de 21 de trofee CMA obținute în competiție, cea mai mare cifră din istoria galei pentru un grup sau artist.

Chris Stapleton și-a extins recordul personal, câștigând pentru a noua oară premiul Male Vocalist of the Year. Artistul a ajuns astfel la 20 de trofee CMA în carieră, cea mai mare performanță înregistrată de un interpret solo masculin.

Cântăreața Miranda Lambert și-a mărit palmaresul la 17 trofee CMA, după ce a câștigat trei distincții în acest an, consolidându-și poziția de cea mai premiată artistă solo din istoria galei.

Tim McGraw stabilește un record la categoria colaborărilor muzicale. Cântărețul a câștigat pentru a cincea oară premiul Musical Event of the Year, acordat colaborărilor dintre artiști. Distincția din acest an a fost obținută pentru piesa „McArthur”, realizată împreună cu HARDY, Eric Church și Morgan Wallen.