Donald Trump dezvăluie lista artiștilor premiați la Kennedy Center Honors. Ceremonia se mută pentru prima dată într-o arenă

Potrivit publicației americane Variety, laureații celei de-a 49-a ediții Kennedy Center Honors sunt cântărețul și compozitorul Paul Anka, producătorul muzical David Foster, actorul Andy Garcia, dramaturgul David Mamet și interpreta de muzică country Barbara Mandrell.

Ceremonia este programată pentru 7 decembrie 2026 și se va desfășura, în premieră, la Capital One Arena din Washington, în locul sediului tradițional al Kennedy Center.

Anunțul vine mai târziu decât în mod obișnuit, în condițiile în care numele laureaților sunt făcute publice, de regulă, între lunile iulie și septembrie.

„Omagiem artiști extraordinari, a căror activitate de-o viață a modelat cultura americană și a inspirat generații de spectatori”, a declarat Donald Trump, într-un comunicat.

Președintele american a subliniat că distincțiile continuă o tradiție culturală de aproape cinci decenii.

De la Paul Anka la Andy Garcia: cine sunt laureații

Paul Anka este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți și compozitori ai muzicii pop, asociat cu piese precum „Diana” și „My Way”.

David Foster, recompensat cu 16 premii Grammy, este un compozitor și producător muzical care a contribuit la dezvoltarea carierelor unor artiști precum Céline Dion și Michael Bublé.

Actorul Andy Garcia, nominalizat la Oscar, este cunoscut pentru rolurile din filmele „Nașul Partea a III-a” și „Ocean’s Eleven”.

David Mamet este dramaturg, scenarist și regizor, laureat al Premiului Pulitzer, apreciat pentru creații precum „Glengarry Glen Ross” și „Oleanna”.

Barbara Mandrell este una dintre figurile importante ale muzicii country americane, cu o carieră care a inclus și interpretări ale unor piese precum „I’ve Been Loving You Too Long” și „(If Loving You Is Wrong) I Don’t Want to Be Right”.

Controverse privind numele lui Trump și viitorul Kennedy Center

Ediția din acest an are loc într-un context politic tensionat, după mai multe dispute privind administrarea instituției.

Conform Variety, consiliul de administrație al Kennedy Center, format din persoane desemnate de Donald Trump, a votat în decembrie 2025 adăugarea numelui președintelui pe clădire.

Decizia a provocat reacții critice, iar în luna mai 2026 un judecător federal a stabilit că numai Congresul poate modifica denumirea instituției. Numele lui Trump a fost îndepărtat în iunie.

O nouă încercare de redenumire a fost blocată în septembrie, după care consiliul a votat închiderea centrului, invocând deteriorarea structurii clădirii.

Trump a declarat că lucrările de renovare nu vor începe dacă o instanță superioară nu va permite revenirea numelui său pe imobil. Administrația americană a susținut, la rândul său, că instituția se confruntă cu probleme financiare și structurale grave.

Gala nu are încă un prezentator sau un partener de televiziune anunțat

Organizatorii nu au comunicat deocamdată cine va prezenta ceremonia din decembrie și nici ce televiziune o va transmite.

Postul CBS a difuzat Kennedy Center Honors în fiecare an de la lansarea evenimentului, în 1978, însă drepturile sale de transmisie au expirat în 2025.

Donald Trump a prezentat personal ediția precedentă, la care au fost recompensați Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, formația KISS și Michael Crawford. Potrivit Variety, audiența televizată a acelei ediții a înregistrat o scădere accentuată.

De-a lungul timpului, Kennedy Center Honors a recompensat nume importante ale culturii internaționale, printre care Aretha Franklin, Paul McCartney, Meryl Streep, Steven Spielberg, Bruce Springsteen, Dolly Parton, Led Zeppelin și Sidney Poitier.

Ediția din 2026 va continua tradiția premierii unor artiști cu contribuții remarcabile, dar se va desfășura într-un moment de incertitudine privind administrarea și funcționarea uneia dintre cele mai cunoscute instituții culturale americane.