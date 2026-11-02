O femeie însărcinată în șapte luni, al cărei copil murise, a fost trimisă acasă și sfătuită să își programeze nașterea

Danielle Brown, în vârstă de 31 de ani, fusese internată la Royal Victoria Infirmary (RVI) din Newcastle, după ce a fost diagnosticată cu preeclampsie, o complicație gravă a sarcinii, care poate pune în pericol viața mamei și a copilului.

În timpul monitorizării medicale au existat și îngrijorări cu privire la ritmul cardiac al fetiței, Maisie. Un medic obstetrician consultant a recomandat ca femeia să rămână internată până la naștere, având în vedere riscurile asociate afecțiunii sale.

Cu toate acestea, Danielle a fost externată pe 14 februarie 2023, la numai 24 de ore după evaluarea realizată de un alt medic specialist, scrie The Guardian.

O zi mai târziu, femeia a sunat la unitatea de evaluare a maternității, îngrijorată de starea sa și a copilului. Personalul medical i-ar fi spus că simptomele ar putea fi provocate de o infecție digestivă.

Danielle a insistat să fie consultată și s-a întors la spital. După ce a așteptat aproximativ 90 de minute pentru evaluare, medicii nu au reușit să detecteze bătăile inimii fetiței. Ulterior, cuplul a fost informat că Maisie murise la aproximativ 29 de săptămâni de sarcină.

Familia a primit o broșură pentru părinții îndoliați

În loc să fie pregătită imediat pentru naștere, Danielle susține că a primit o broșură destinată părinților care și-au pierdut copiii și a fost sfătuită să își programeze nașterea pentru o altă zi.

„Când ni s-a confirmat că Maisie murise, am izbucnit în plâns. Nimeni nu ne-a explicat ce se întâmplase cu Maisie”, a povestit femeia.

Aceasta a descris și modul în care a fost tratată după aflarea veștii: „Să aud asta, fără nicio urmă de compasiune, m-a înfuriat enorm”.

Danielle Brown și partenerul său, Anthony Miller, așteptau cu bucurie venirea pe lume a fetiței. Pierderea copilului a avut un impact profund asupra familiei.

Spitalul a recunoscut greșelile și a acordat despăgubiri

Familia a primit ulterior o despăgubire financiară, a cărei valoare nu a fost făcută publică, din partea Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust.

Reprezentanții instituției medicale au recunoscut încălcarea obligațiilor de îngrijire și au admis că Maisie ar fi supraviețuit dacă mama sa nu ar fi fost externată în timpul primei internări.

Faisal Ali, avocat în cadrul firmei Irwin Mitchell, care a reprezentat familia, a subliniat gravitatea preeclampsiei și necesitatea monitorizării atente a pacientelor diagnosticate cu această afecțiune.

Acesta a atras atenția că situația familiei Brown evidențiază consecințele grave ale deficiențelor din serviciile de maternitate și dificultățile prin care trec familiile care încearcă să obțină explicații și sprijin după pierderea unui copil.

Potrivit avocatului, problemele din sistemul de îngrijire a maternității nu sunt cazuri izolate, iar firma sa reprezintă sute de familii afectate de deficiențe similare la nivel național.

Spitalul și-a cerut scuze familiei

Ian Joy, director executiv în cadrul Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, a transmis că familia Maisie a trecut printr-o pierdere devastatoare, cu efecte profunde asupra tuturor celor care au iubit-o.

„Acceptăm pe deplin că anumite aspecte ale îngrijirii pe care am oferit-o nu s-au ridicat la standardele la care familia avea dreptul să se aștepte și prezentăm scuze sincere pentru acest lucru”, a declarat oficialul.

Acesta a precizat că, în urma unei evaluări detaliate realizate în 2023, spitalul a îmbunătățit procedurile de evaluare urgentă pentru femeile care se prezintă la serviciile de maternitate cu simptome neașteptate sau suspiciuni de complicații.

Între timp, Danielle și Anthony au devenit părinții unui băiețel, Harrison, care are acum doi ani. Cu toate acestea, pierderea fetiței continuă să fie dureroasă.

„Deși ne simțim binecuvântați că îl avem pe Harrison, este în continuare greu să știm că și Maisie ar fi trebuit să fie aici, alături de noi. Ea va face întotdeauna parte din familia noastră”, a spus Danielle.

Femeia a mai povestit că, după ce și-a luat rămas-bun de la fiica sa, a fost nevoită să traverseze o secție de maternitate unde alți părinți plecau acasă cu bebelușii lor. O experiență despre care spune că nu o va putea uita niciodată.