Are venituri de peste 6.000 de dolari pe lună, dar acum își numără fiecare cheltuială. Cum i-au schimbat scumpirile viața unei pensionare din SUA

Dorothy Brown locuiește în Charlotte, Carolina de Nord, și a lucrat ca profesoară. La 81 de ani, este pensionară și are un venit anual de peste 75.000 de dolari, potrivit unui reportaj publicat de The Washington Post.

Cu toate acestea, femeia spune că scumpirea alimentelor, energiei electrice și transportului a obligat-o să renunțe la activități pe care înainte și le permitea fără prea multe calcule.

Friptura de 20 de dolari costă acum aproape dublu

Una dintre cele mai mari bucurii ale lui Dorothy Brown a fost întotdeauna să primească musafiri. Pe vremea când își creștea familia în Ohio, casa ei era deschisă prietenilor și vecinilor. După mutarea în Charlotte, în urmă cu aproximativ două decenii, a continuat să organizeze mese pentru cunoscuți, membri ai comunității religioase și prieteni de la cursurile de exerciții fizice.

Însă prețurile alimentelor au schimbat lucrurile. O bucată de carne pentru friptură, pe care înainte plătea aproximativ 20 de dolari, costă acum aproape de două ori mai mult, spune pensionara.

„Nu-mi mai permit să ofer mâncare în cantitățile cu care eram obișnuită”, a explicat ea pentru publicația americană. Femeia continuă să își primească prietenii, dar glumește că acum ar fi bine să vină cu prânzul de acasă. Mesele bogate, cu mai multe feluri de carne și deserturi pregătite în casă, au devenit prea costisitoare.

A plătit 7,41 dolari pentru cartofi prăjiți și un ceai

Scumpirile au devenit vizibile chiar și în cazul cumpărăturilor mărunte. Dorothy povestește că a fost surprinsă când a plătit 7,41 dolari pentru o porție de cartofi prăjiți și un ceai rece la McDonald’s. Într-o altă zi, a alimentat mașina cu benzină în valoare de 50 de dolari, dar rezervorul nu s-a umplut.

Pentru a reduce cheltuielile, a renunțat la abonamentul de televiziune prin cablu și a început să cumpere mai des din magazinele second-hand. Acasă, stinge luminile mai des și scoate din priză aparatele electrice pe care nu le folosește. În timpul verii, a renunțat inclusiv la udarea gazonului. Eforturile au început să se vadă în consumul de electricitate și apă, iar facturile mai mici reprezintă pentru ea mici reușite lunare.

Are venituri de peste 75.000 de dolari pe an, dar se teme pentru viitor

Situația pensionarei este diferită de cea a multor americani care se confruntă cu dificultăți financiare mai grave. Dorothy beneficiază de pensii obținute în urma activității didactice din Ohio și Carolina de Nord, deține locuința în care trăiește, are asigurare medicală și economii.

Venitul său anual depășește 75.000 de dolari, conform informațiilor prezentate de The Washington Post. Totuși, principala sa îngrijorare este dacă banii îi vor ajunge pentru tot restul vieții. Această nesiguranță a determinat-o să își amâne inclusiv planurile de călătorie.

A renunțat la vacanța pe care o pregătea de un an

Dorothy și-a propus să viziteze toate statele continentale ale SUA. A ajuns deja în câteva zeci dintre ele, iar anul trecut a călătorit în Montana. Pentru 2026, pregătise o excursie în nord-estul țării, care urma să includă Maine, Vermont, New Hampshire și Rhode Island. A decis însă să amâne călătoria.

Prețurile biletelor de avion, costul benzinei pentru o mașină închiriată și incertitudinea economică au făcut-o să își regândească planurile. Pensionara speră că va putea realiza excursia mai târziu, atât timp cât sănătatea și situația financiară îi vor permite.

Scumpirile influențează și votul americanilor din noiembrie

Povestea lui Dorothy Brown apare pe fondul apropierii alegerilor legislative americane din noiembrie 2026, în care costul vieții reprezintă una dintre preocupările alegătorilor. Femeia este înregistrată ca alegătoare democrată, dar spune că în trecut a susținut candidați din ambele partide.

În Carolina de Nord, intenționează să voteze pentru democratul Roy Cooper, fost guvernator al statului, în competiția pentru Senatul SUA cu republicanul Michael Whatley. Dorothy spune că își dorește politicieni preocupați de problemele clasei de mijloc și ale persoanelor cu venituri mai mici.

Pe lângă inflație, o îngrijorează războiul din Iran, politicile de imigrație și climatul politic american. Până la alegeri, pensionara încearcă să își limiteze deplasările și cumpărăturile, fără să renunțe complet la obiceiul de a-și invita prietenii acasă. Chiar dacă cinele nu mai sunt la fel de bogate, Dorothy spune că încă își dorește să aibă oameni în jurul mesei sale.