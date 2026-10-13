Elon Musk devine cel mai mare donator politic al alegerilor intermediare din SUA. A cheltuit peste 350 de milioane de dolari

Cel mai bogat om din lume a investit peste 276 de milioane de dolari în politică numai din iulie, unele dintre cele mai rapide cheltuieli politice din istoria SUA. El vizează cursele cheie care vor determina ce partid controlează Senatul SUA.

Potrivit The Guardian, New York Times a publicat pentru prima dată cifrele privind cheltuielile, care vor fi publicate într-un document federal joi.

Cheltuieli de 366 de milioane de dolari

Cheltuielile lui Musk, de aproximativ 366 milioane de dolari, depășesc contribuțiile sale la alegerile prezidențiale din 2024. În urmă cu doi ani, a investit aproape 300 de milioane de dolari în campania de realegere a lui Donald Trump.

Musk, care a condus eforturile administrației Trump de a distruge agențiile federale anul trecut, a devenit un element central internațional pentru mișcările politice de extremă dreapta în ultimii ani. El s-a aliniat cu liderii conservatori și anti-imigrație.

Cheltuielile exagerate ale magnatului tehnologic reprezintă, de asemenea, o inversare față de perioada de la mijlocul anului trecut, când Musk a susținut că se va retrage din a face donații politice la scară largă.

Eșecurile așa-numitului său „departament pentru eficiență guvernamentală” (Doge) și reacțiile publice costisitoare la adresa influenței sale politice, precum și o dispută dramatică cu Trump, par să-i fi diminuat interesul pentru politica de la Washington.

Cheltuielile lui Musk sunt distribuite într-o serie de comitete de acțiune politică, potrivit Reuters și New York Times, inclusiv propriul său partid, America Pac.

Unde s-a dus cea mai mare parte din banii lui Elon Musk

Cea mai mare cheltuială individuală a sa a fost o contribuție de 158 de milioane de dolari la Fondul de Conducere al Senatului, un Super Pac care lucrează pentru a ajuta republicanii să păstreze controlul asupra Senatului.

Musk a donat, de asemenea, 10 milioane de dolari unui Pac care îl susține pe Ken Paxton, candidatul republican al Senatului din Texas.

Alte contribuții ale lui Musk includ 76 de milioane de dolari pentru America Pac, 20 de milioane de dolari pentru Fondul de Conducere al Congresului Republican Super Pac și 10 milioane de dolari pentru Asociația Guvernatorilor Republicani.

Musk a donat, de asemenea, 10 milioane de dolari în ianuarie lui Nate Morris, un candidat republican la Senatul din Kentucky, care s-a retras în cele din urmă.

O parte din bani, folosiți pentru campanii publicitare

O parte din banii lui Musk sunt folosiți pentru campanii publicitare și de mesagerie care se concentrează pe retorica anti-transgender și îi acuză pe candidații democrați că sunt socialiști radicali. Musk a folosit mult timp X pentru a-și viza adversarii politici, a răspândi dezinformare electorală și a ataca drepturile persoanelor trans

Cheltuielile imense ale lui Elon Musk implică unele dintre cele mai mari donații politice din istoria SUA, dar reprezintă totuși doar o mică parte din averea sa de aproape 1 trilion de dolari. Cele 366 de milioane de dolari cheltuite la alegerile intermediare reprezintă mai puțin de 0,04% din averea sa netă, potrivit surse citate.