Într-un interviu acordat publicației germane WELT, Weidel a criticat declarațiile recente ale lui Marine Le Pen, care a cerut înlocuirea unei „Europe germane” cu o „Europă a națiunilor”.

Weidel a sugerat că politiciana franceză nu înțelege modul în care sunt distribuiți banii la nivel european, amintind că Germania este cel mai mare contributor la bugetul Uniunii Europene.

„Nu AfD este izolată, ci tot mai mult Adunarea Națională, dacă va continua în acest fel”, a afirmat Weidel, referindu-se la relațiile dintre partidele naționaliste europene.

Cele două formațiuni se află în conflict încă din 2024, când partidul lui Marine Le Pen a rupt relațiile cu AfD, după declarațiile controversate ale unui politician german privind membrii organizației naziste SS.

„Islamul este Sharia, iar Sharia este islamul”

Weidel a respins poziția exprimată de Marine Le Pen în luna octombrie, potrivit căreia islamul este compatibil cu Republica Franceză, spre deosebire de legea islamică Sharia.

„Islamul este Sharia, iar Sharia este islamul”, a declarat lidera AfD.

Marine Le Pen a încercat, în ultimii ani, să îndepărteze partidul francez de imaginea rasistă și antisemită asociată cu perioada în care formațiunea era condusă de tatăl său, Jean-Marie Le Pen.

Weidel vrea ca milioane de migranți să plece din Germania

Alice Weidel a mers chiar mai departe decât celălalt copreședinte al AfD, Tino Chrupalla, care a estimat recent că 2,6 milioane de persoane ar trebui să părăsească Germania.

„Sincer, numărul este mult mai mare”, a declarat aceasta.

Pe lângă aproximativ 250.000 de persoane care au deja obligația legală de a părăsi Germania, Weidel a enumerat infractorii violenți, islamiștii și migranții despre care susține că beneficiază de sistemul de protecție socială german fără să se integreze.

Lidera AfD a vorbit și despre retragerea protecției acordate refugiaților atunci când motivele pentru care aceștia și-au părăsit țările nu mai există.

Printre cei vizați se numără aproximativ 900.000 de sirieni, refugiații afgani și 1,1 milioane de ucraineni, în cazul încheierii unui acord de pace.

Declarațiile lui Alice Weidel vin la doar două zile după ce lidera AfD a lansat un nou atac la adresa românilor, de această dată chiar de la tribuna Bundestagului, în timpul dezbaterilor privind bugetul Germaniei.

Pe 25 noiembrie, politiciana germană a susținut că „în România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, pledând pentru înăsprirea politicii de migrație.

Anterior, într-o postare publicată pe 28 octombrie, Weidel acuzase migranții români că „jefuiesc sistemul social” german, invocând cheltuielile cu alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale și serviciile medicale.

Alice Weidel spune că ar merge imediat la Moscova pentru a negocia cu Putin

În ceea ce privește războiul din Ucraina, lidera AfD a reiterat afirmația potrivit căreia Kievul ar fi pierdut deja conflictul.

Weidel a declarat că, dacă s-ar afla în locul cancelarului Friedrich Merz, ar zbura imediat în Rusia pentru a se așeza la masa negocierilor cu Vladimir Putin.

Politiciana germană a respins și avertismentele potrivit cărora o victorie a Rusiei ar putea declanșa un nou val de refugiați către Europa Occidentală. Aceasta susține, dimpotrivă, că ucrainenii aflați în Germania s-ar întoarce în țara lor pentru a contribui la reconstrucție.