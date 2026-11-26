Victor Negrescu a atacat tăcerea partidului AUR, pe care îl consideră aliatul AfD în România, acuzând extremiștii europeni că acționează împotriva intereselor cetățenilor români din diaspora.

„Remarc că, din nefericire, aliații AfD din România, cei de la AUR, nu au niciun fel de reacție. Asta arată un lucru pe care nu l-am mai spus. Faptul că extremiștii europeni, din nefericire, nu vor doar să distrugă proiectul european, ceea ce deja este foarte grav. Mai mult decât atât, vor să taie drepturile românilor”, a spus Negrescu, joi, la B1 TV.

Sesizare la Comisia Europeană

Europarlamentarul a spus că declarațiile politice la adresa românilor nu sunt întâmplătoare și urmăresc să alimenteze o retorică extremistă împotriva comunității românești din Germania, amintind de legislația socială comunitară.

„Extrema dreaptă din Germania, da, din nou atacă românii și explicit nominalizează pe aceștia ca fiind beneficiarii drepturilor sociale din Germania, deși avem o legislație europeană care precizează toate aceste elemente. Extrema dreaptă din Germania caută să creeze o anumită emulație politică împotriva românilor care trăiesc acolo și noi trebuie să răspundem cu foarte multă fermitate. Fermitate la nivel național, dar și la nivel european”, a mai spus Negrescu, precizând că a adus în atenția Comisiei Europene episoadele privind declarațiile ostile făcute de lidera AfD.

Apel la unitatea diasporei

Negrescu a mai subliniat că românii sunt o țintă ușoară a atacurilor xenofobe prin prisma lipsei unității în rândul comunității din Germania, evidențiind necesitatea menținerii unui dialog pentru consolidarea comunității.

„Aceste atacuri se manifestă și prin prisma faptului că, din nefericire, comunitatea românească nu reușește să fie suficient de unită și să ofere un răspuns coerent și puternic la aceste tipuri de atacuri. Și atunci, este evident, ataci comunitatea mai slab organizată pentru a susține o retorică rasistă, xenofobă, extremistă și atunci noi trebuie să coagulăm energiile și să reacționăm ca stat și, în același timp, să discutăm cu diaspora românească din Germania”, a mai spus europarlamentarul.

Atacul AfD

Reacția acestuia vine după ce copreședinta AfD din Germania a declarat că familiile românilor stabiliți în Germania abuzează de sistemul social.

„Plățile de alocații pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în numai câțiva ani. În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, declara Weidel, în Parlamentul de la Berlin.