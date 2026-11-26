Comoară veche de peste 3.000 de ani, descoperită în România. Ce au găsit căutătorii de metale la câteva sute de metri distanță

O brățară din aur veche de peste 3.000 de ani, o sabie medievală, un pumnal și un topor au fost descoperite pe raza comunei Șieu, din județul Bistrița-Năsăud. Arheologii au început deja evaluarea zonei, care ar putea ascunde și alte vestigii istorice.

Artefactele au fost scoase la lumină cu ajutorul unor detectoare de metale autorizate și au ajuns în patrimoniul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.

Descoperirea a fost anunțată în cadrul Colegiului Prefectural de directorul Direcției Județene pentru Cultură, Károly Levente Legendi, potrivit Radio Cluj.

Bijuterie din aur din epoca bronzului

Cea mai spectaculoasă piesă este o brățară din aur, datată în perioada 1200–1100 înainte de Hristos, la sfârșitul epocii bronzului.

Deși prezintă asemănări stilistice cu podoabele dacice, obiectul este cu câteva secole mai vechi decât perioada de afirmare a civilizației geto-dacice.

Descoperirea ar putea oferi indicii despre comunitățile care populau teritoriul actual al Transilvaniei în urmă cu mai bine de trei milenii, dar și despre nivelul de dezvoltare a prelucrării metalelor prețioase. În epoca bronzului, podoabele din aur reprezentau obiecte de prestigiu, fiind asociate frecvent cu statutul social și bogăția.

O sabie medievală, descoperită la câteva sute de metri

La doar câteva sute de metri de locul în care a fost găsită brățara, detectoriștii au descoperit și o sabie medievală de o singură mână, datată în secolele XIII–XIV, alături de un pumnal și un topor.

Între brățara din aur și sabia medievală există o diferență de aproximativ 2.400–2.600 de ani, însă ambele au fost descoperite în aceeași zonă.

Obiectele au fost predate autorităților locale și au ajuns ulterior în grija Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.

Specialiștii urmează să stabilească valoarea descoperirilor și potențialul arheologic al zonei, unde se suprapun vestigii din epoci istorice foarte diferite.

Județul din România care găzduiește sute de situri arheologice

Bistrița-Năsăud dispune de un patrimoniu istoric impresionant, cu aproximativ 770 de monumente istorice înregistrate oficial.

Aproape jumătate dintre acestea sunt situri arheologice, iar peste 220 de monumente sunt clasificate ca fiind de importanță națională.

Pe lista patrimoniului județului se află aproape 200 de case istorice, peste 80 de biserici și mănăstiri, 15 castele și două cetăți.