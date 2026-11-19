Cantitatea și starea de conservare a obiectelor au surprins chiar și cercetătorii cu experiență de la Universitatea Newcastle.

Printre cele mai valoroase artefacte descoperite se numără un fragment de lanț din aur, cu o lungime de aproximativ șapte centimetri, păstrat într-o stare atât de bună încât ar putea fi purtat și în prezent dacă ar fi complet, scrie The Independent.

Potrivit arheologilor, bijuteria a fost realizată probabil prin tehnica sofisticată „loop-in-loop”, specifică orfevrăriei romane de înaltă calitate. Aceasta presupunea împletirea unor inele mici de aur, modelate în formă de cifra opt, pentru a crea un lanț delicat și rezistent.

Astfel de bijuterii erau asociate, de regulă, cu elitele societății romane, putând reprezenta podoabe de lux, amulete militare sau accesorii destinate ofițerilor de rang înalt și familiilor acestora.

O descoperire impresionantă chiar din prima zi de săpături

Lanțul de aur a fost găsit de Elise Zallu, studentă în primul an la arheologie. Aceasta a mărturisit că descoperirea a fost una aproape ireală, mai ales că s-a produs chiar în prima zi a primei sale experiențe pe un șantier arheologic.

„Nu mă așteptam să găsesc vreodată ceva asemănător, nici măcar de-a lungul întregii mele cariere”, a povestit studenta.

Eric Tourigny, reprezentant al Universității Newcastle, a subliniat raritatea unei asemenea descoperiri, explicând că mulți arheologi pot lucra o viață întreagă fără să găsească un artefact din aur. Faptul că o studentă aflată la prima săpătură a descoperit un lanț roman din aur atât de bine conservat este, în opinia sa, cu adevărat remarcabil.

Inscripții latine, obiecte militare și bijuterii romane

Comoara nu s-a limitat la fragmentul de lanț din aur. O altă studentă, Shannon Wood, a descoperit o bucată de plumb împăturită, pe care au fost identificate urme ale unei inscripții în limba latină.

Arheologii consideră că obiectul ar putea fi un sigiliu asociat comerțului, taxelor, proprietății sau transportului de mărfuri prin rețeaua de aprovizionare militară romană. O altă posibilitate este ca acesta să fi fost o tăbliță pe care erau inscripționate mesaje personale, rugăciuni sau chiar blesteme.

În perioada romană, oamenii obișnuiau să graveze pe foi subțiri de plumb dorințe, nemulțumiri, cereri și blesteme, pe care le depuneau ulterior în locuri considerate sacre. Cercetătorii speră că analizele suplimentare vor clarifica scopul exact al obiectului descoperit.

O altă piesă importantă este un ornament din bronz, găsit de studenta Megan Potter. Acesta ar fi fost atașat unei centuri militare, unei săbii sau unui harnașament pentru cai. Decorul are forma unei semiluni, inspirată de scuturile mici asociate războinicilor din Antichitate.

Potrivit specialiștilor, astfel de accesorii erau purtate în special de cavaleria romană și indicau statutul și poziția militară a proprietarului. Deși obiectul este puternic corodat, o mare parte din stratul său de aurire s-a păstrat.

Monede, ceramică și pietre prețioase gravate

În timpul săpăturilor au mai fost descoperite monede romane, vârfuri de suliță, accesorii vestimentare și vase ceramice. Unele dintre acestea prezintă inscripții și marcaje realizate în perioada romană.

Un vas avea gravat numele „MARTIN” sau „MARTINUS”, care ar putea face referire la o persoană ce a trăit sau a lucrat în zonă în urmă cu aproape două milenii. Descoperirea mai multor fragmente ceramice cu aceeași inscripție sugerează că ar putea fi vorba despre marcaje de proprietate sau identificare personală.

Studentele Maisy Watmough și Zoe Yuill au descoperit, la rândul lor, pietre prețioase gravate și montate în inele. Acestea erau folosite în Antichitate drept sigilii personale, cunoscute sub numele de intalii.

Richard Carlton, directorul șantierului arheologic, a explicat că obiectele descoperite oferă informații importante despre oamenii care au locuit și au muncit în această zonă în urmă cu aproape 2.000 de ani.

O perspectivă nouă asupra graniței nordice a Imperiului Roman

Descoperirile sunt importante și pentru înțelegerea vieții la extremitatea nordică a Imperiului Roman. Alături de clădirile și structurile industriale identificate în timpul săpăturilor, artefactele îi ajută pe cercetători să reconstituie modul în care funcționa această zonă de frontieră și relațiile dintre comunitățile romane și populațiile locale.

Specialiștii consideră că obiectele oferă indicii prețioase despre activitățile economice, ierarhia militară, obiceiurile și viața de zi cu zi a oamenilor care au trăit în regiune.