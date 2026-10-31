Au găsit arheologii dovezi că Ulise a existat? Inscripțiile vechi de peste 2.000 de ani care au schimbat istoria insulei Itaca (P)

Numele lui Ulise, descoperit pe țigle antice în Itaca

În iunie 2025, Ministerul Culturii din Grecia a prezentat rezultatele unor cercetări arheologice efectuate în nordul insulei Itaca, în apropierea localității Exogi. Situl, cunoscut sub numele de Agios Athanasios sau „Școala lui Homer”, fusese cercetat timp de mai multe decenii, însă analiza recentă a obiectelor descoperite a adus informații extraordinare.

Arheologii au identificat fragmente de țiglă din perioada elenistică pe care apare numele lui Ulise, scris în limba greacă veche. Pe 2 dintre acestea poate fi citită forma „ΟΔΥΣΣΕΟΣ”, care înseamnă „al lui Ulise”, iar pe un al treilea fragment apare o dedicație interpretată drept „lui Ulise”.

Pentru cercetători, aceste inscripții au o importanță deosebită. În lumea greacă antică, numele unei divinități sau al unui erou putea fi înscris pe elementele arhitecturale ale unui sanctuar, indicând cui îi era dedicat locul.

Această descoperire sugerează că edificiul nu era doar o construcție obișnuită, ci un spațiu în care eroul homeric era venerat.

Povestea lui Ulise poate fi descoperită în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Epopeea urmărește întoarcerea eroului în Itaca după războiul troian și aventurile extraordinare prin care trece pentru a-și revedea familia.

Un sanctuar căutat de arheologi de mai bine de 100 de ani

Descoperirea din 2025 este cu atât mai importantă cu cât existența unui sanctuar dedicat lui Ulise era cunoscută dintr-un document antic.

O inscripție datată în jurul anului 207 î.Hr., descoperită în orașul Magnesia din Asia Mică, menționează un loc de cult numit „Odysseion”, precum și sărbători și întreceri organizate în cinstea eroului.

Istoricii știau, așadar, că locuitorii Itacăi îl venerau pe Ulise cu mai bine de 2.200 de ani în urmă. Ceea ce nu știau cu certitudine era unde se afla sanctuarul.

Răspunsul a venit în urma reexaminării materialelor recuperate din săpăturile desfășurate între 1994 și 2011. Echipa Universității din Ioannina, coordonată de profesorul Yannos Lolos, împreună cu arheologa Christina Marabea, a analizat zeci de mii de fragmente ceramice.

Printre acestea au fost identificate inscripțiile care au permis asocierea complexului de la Agios Athanasios cu sanctuarul menționat în izvoarele antice.

Locul nu a fost descoperit pentru prima dată în 2025. Noutatea a fost identificarea funcției sale religioase, pe baza unor dovezi arheologice mult mai clare.

Cititorii care vor să descopere de ce Itaca ocupă un loc atât de important în literatura universală pot găsi „Odiseea” în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Pentru eroul lui Homer, insula nu reprezintă doar un regat, ci și destinația unei călătorii care durează 10 ani.

Un bust de bronz, monede și ofrande aduse eroului

Inscripțiile nu reprezintă singurele obiecte care susțin identificarea sanctuarului. În complex au fost descoperite vestigii monumentale, inclusiv un turn din perioada elenistică, clădiri construite pe terase și scări săpate în stâncă. Printre obiectele recuperate se numără un mic bust de bronz asociat lui Ulise, fragmente de ofrande votive, podoabe și numeroase monede.

Prezența monedelor provenite din diferite regiuni ale lumii grecești sugerează că sanctuarul ar fi putut atrage vizitatori și din afara Itacăi.

Cercetătorii consideră că locul avea nu doar o funcție religioasă, ci și una socială, posibil chiar politică. În perioada elenistică și la începutul epocii romane, sanctuarul ar fi putut reprezenta un punct de întâlnire pentru comunitate.

Descoperirea arată că Ulise nu era doar un personaj despre care oamenii citeau sau ascultau povești. Pentru locuitorii Itacăi, el devenise un erou venerat prin ritualuri și ofrande.

„Odiseea” este disponibilă individual în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, colecție la care cititorii se pot și abona. Povestea eroului capătă o semnificație aparte atunci când este privită alături de dovezile arheologice ale cultului său.

Au găsit și palatul lui Ulise? Controversa care continuă după descoperirea sanctuarului

Situl de la Agios Athanasios ascunde însă un mister și mai vechi. În timpul săpăturilor, arheologii au identificat ceramică miceniană din secolele XIV–XIII î.Hr., precum și o cisternă subterană monumentală, construită din blocuri mari de piatră.

Această perioadă corespunde aproximativ epocii în care tradiția situează războiul troian și evenimentele care au inspirat epopeile homerice.

În 2010, arheologul grec Athanasios Papadopoulos a avansat ipoteza că ruinele ar putea aparține palatului lui Ulise și al Penelopei. Ideea a atras atenția presei internaționale, dar nu a fost acceptată drept o concluzie definitivă.

În septembrie 2026, profesorul Yannos Lolos a explicat, într-un interviu acordat publicației grecești Kathimerini, că nu poate afirma cu certitudine că palatul lui Ulise se afla chiar la Agios Athanasios.

În schimb, cercetătorul consideră că dovezile sunt suficient de puternice pentru identificarea complexului cu sanctuarul dedicat eroului.

Diferența este esențială: arheologii au identificat un loc în care Ulise era venerat, nu reședința demonstrată a unui rege istoric cu acest nume.

Ce demonstrează descoperirea și ce rămâne în domeniul mitologiei

În lumea antică, granița dintre istorie și mitologie era mult mai puțin clară decât în prezent. Grecii venerau eroi despre care credeau că trăiseră într-un trecut îndepărtat, iar locurile asociate acestora deveneau centre de cult.

Ulise se înscrie în această tradiție. Pentru locuitorii Itacăi, el reprezenta o figură fundamentală a identității comunității. Descoperirea sanctuarului confirmă existența acestei tradiții religioase și arată că numele eroului era asociat cu un loc concret, frecventat de oameni care îi aduceau ofrande.

Dar inscripțiile sunt cu multe secole mai recente decât perioada în care ar fi avut loc războiul troian. Ele nu reprezintă documente contemporane unui eventual Ulise istoric. Nu există, până în prezent, dovezi arheologice care să confirme că regele Itacăi a existat ca persoană reală, că a participat la războiul troian sau că a trăit aventurile descrise de Homer.

Ciclopul Polifem, vrăjitoarea Circe, sirenele și nimfa Calipso rămân personaje ale universului mitologic.

În schimb, existența unor așezări miceniene, a unor sanctuare și a unor tradiții religioase arată că lumea din care s-a inspirat Homer avea rădăcini istorice reale.

Descoperirea din Itaca schimbă felul în care privim „Odiseea”

În 2026, cercetările continuă să atragă atenția istoricilor și a publicului. Analiza a peste 52.000 de fragmente de țiglă, din care au fost identificate inscripțiile decisive, demonstrează cât de importantă poate fi reexaminarea unor materiale excavate cu ani în urmă.

Sanctuarul de la Agios Athanasios oferă acum o imagine mai clară asupra modului în care comunitățile antice își construiau identitatea în jurul eroilor legendari.

Pentru arheologi, descoperirea reprezintă o confirmare importantă a existenței unui centru de cult dedicat lui Ulise. Pentru cititorii lui Homer, ea adaugă o dimensiune istorică uneia dintre cele mai cunoscute povești ale literaturii universale.

După aproape 3.000 de ani, nimeni nu poate demonstra că Ulise a înfruntat ciclopi sau că a petrecut 10 ani încercând să ajungă acasă. Dar arheologii au identificat locul unde oamenii din Antichitate îi rosteau numele, îi aduceau ofrande și îl venerau ca pe un erou.

Iar aceasta este, în sine, o descoperire spectaculoasă.