Ulise a făcut 10 ani până acasă! Cât te-ar costa să-i refaci călătoria în 2026? De la 3.000 de euro cu avionul și feribotul până la 40.000 de euro pe un iaht de lux (P)

În urmă cu aproape 3.000 de ani, Ulise nu avea GPS, aplicații de navigație, prognoze meteorologice sau posibilitatea de a rezerva un hotel de pe telefon. Plecat din Troia după încheierea războiului, eroul grec încearcă să ajungă în Itaca, dar drumul său se transformă într-o aventură care durează un deceniu.

Astăzi, aceeași călătorie ar putea deveni un circuit turistic spectaculos prin Turcia, Grecia, Tunisia, Italia, Franța și Malta. Desigur, Homer nu a lăsat o hartă exactă a traseului, iar identificarea locurilor din epopee cu destinații moderne ține de tradiții, interpretări și ipoteze geografice.

Cei care vor să compare traseul modern cu aventurile originale pot descoperi „Odiseea” în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. În lumea lui Homer, o furtună putea schimba complet cursul unei expediții. În 2026, o întârziere a avionului ar fi probabil cea mai mică problemă.

Pentru exercițiul nostru, am ales un itinerar inspirat de cele mai cunoscute asemenea identificări și o durată de 30 de zile. Nu încercăm să reproducem cei 10 ani ai lui Ulise, ci să vedem cât ar plăti un călător din 2026 pentru a vizita principalele locuri asociate cu aventurile sale.

De la Troia la Itaca, prin 6 țări. Cum ar arăta traseul lui Ulise în 2026?

Călătoria ar începe în apropierea vechii Troia, pe teritoriul Turciei de astăzi, și ar continua spre coasta Traciei, în Grecia, unde Ulise îi întâlnește pe ciconi. Următoarele opriri ar include sudul Peloponesului și insula Djerba din Tunisia, asociată de unele interpretări cu ținutul lotofagilor.

De aici, traseul ne-ar duce în Sicilia, unde tradiția plasează peștera ciclopului Polifem, apoi în Insulele Eoliene, legate de povestea zeului vânturilor, Eol.

Ar urma Corsica, asociată uneori cu ținutul lestrigonilor, și coasta Italiei, unde promontoriul Monte Circeo amintește de vrăjitoarea Circe. În apropiere de Napoli, regiunea Cumae este legată prin tradiții ulterioare de coborârea lui Ulise în lumea morților.

Călătoria ar continua spre insulele Li Galli, din apropierea Coastei Amalfi, asociate cu sirenele, apoi prin Strâmtoarea Messina, unde mitologia plasează monștrii Scila și Caribda. După o nouă oprire în Sicilia, am ajunge în Malta, pe insula Gozo, asociată cu nimfa Calipso.

Ultimele etape ar fi Corfu, identificată tradițional cu ținutul feacilor, și Itaca, destinația finală.

Toate aceste aventuri sunt relatate în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Cartea poate fi cumpărată pentru a descoperi povestea originală care a inspirat unul dintre cele mai fascinante trasee imaginare ale lumii antice.

Varianta economică: între 3.000 și 5.000 de euro pentru 30 de zile

Cea mai accesibilă variantă ar presupune combinarea zborurilor cu autobuze, trenuri, feriboturi și transport local. În loc să navigheze continuu, turistul ar vizita pe rând destinațiile asociate cu epopeea, folosind legăturile disponibile între țări.

Pentru 30 de zile, am putea aloca aproximativ 1.000–1.500 de euro transportului, incluzând mai multe zboruri regionale, traversări cu feribotul și deplasări terestre. Cazarea în hoteluri modeste sau pensiuni, la o medie de 50–80 de euro pe noapte, ar însemna încă 1.500–2.400 de euro.

Mesele, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice ar completa bugetul. Prin alegerea unor cazări mai ieftine și reducerea cheltuielilor, un turist ar putea încerca să se încadreze în aproximativ 3.000–5.000 de euro, deși vizitarea tuturor opririlor într-o singură lună ar necesita o planificare atentă.

Avantajul este că am putea vedea aproape toate destinațiile fără să închiriem o ambarcațiune. Dezavantajul? O bună parte din aventură s-ar desfășura în aeroporturi și gări, nu pe mare.

Cei care vor să compare traseul modern cu aventurile originale pot descoperi „Odiseea” în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. În lumea lui Homer, o furtună putea schimba complet cursul unei expediții. În 2026, o întârziere a avionului ar fi probabil cea mai mică problemă.

Varianta cu velier: între 7.000 și 12.000 de euro de persoană

Dacă vrem să păstrăm ceva din experiența maritimă a lui Ulise, soluția ar fi închirierea unui velier modern, de aproximativ 12–15 m lungime, pentru o expediție de 30 de zile.

Un asemenea velier poate avea mai multe cabine, bucătărie, băi, motor auxiliar și echipamente moderne de navigație. Spre deosebire de corăbiile homerice, nu ar avea nevoie de zeci de vâslași, iar un echipaj restrâns ar putea efectua călătoria.

Închirierea unui velier în Mediterana poate costa câteva mii de euro pe săptămână, în funcție de model, sezon și destinație. Pentru o lună, un buget de aproximativ 10.000–20.000 de euro numai pentru ambarcațiune ar fi un punct de plecare rezonabil pentru planificare.

La această sumă s-ar adăuga combustibilul, taxele portuare, proviziile, asigurările și, dacă este necesar, serviciile unui comandant profesionist. O expediție care traversează mai multe țări poate presupune și costuri suplimentare pentru preluarea sau predarea ambarcațiunii în porturi diferite.

Împărțite între 4 persoane, cheltuielile ar putea conduce la un buget orientativ de 7.000–12.000 de euro de persoană.

Există însă o condiție importantă: cele 30 de zile reprezintă un scenariu idealizat. Vremea, distanțele, formalitățile portuare și disponibilitatea ambarcațiunii ar putea impune o durată mai mare sau un traseu adaptat.

Varianta de lux: până la 40.000 de euro de persoană sau chiar mai mult

Pentru cei care vor să refacă traseul lui Ulise fără să renunțe la confort, există varianta închirierii unui iaht cu echipaj profesionist.

În locul corăbiilor cu vâsle, călătorii ar avea la dispoziție cabine elegante, aer condiționat, bucătar, servicii personalizate și ambarcațiuni auxiliare pentru excursiile de pe coastă.

Un iaht cu echipaj poate costa zeci de mii de euro pe săptămână, iar modelele mai mari și mai luxoase depășesc cu mult aceste sume. Pentru o călătorie de 30 de zile, bugetul total poate ajunge la peste 100.000 de euro, la care se adaugă combustibilul, taxele și alte cheltuieli.

Împărțit între mai mulți pasageri, costul ar putea însemna aproximativ 20.000–40.000 de euro de persoană, dar pentru iahturile exclusiviste suma poate fi considerabil mai mare.

Diferența față de aventura originală ar fi spectaculoasă. În loc să doarmă pe puntea unei corăbii și să depindă de vânt, turistul modern ar putea admira Sicilia, Corsica sau Coasta Amalfi dintr-un salon cu vedere panoramică.

Ulise a avut nevoie de 10 ani. Astăzi, aventura ar putea dura o lună, dar factura ar fi serioasă

Indiferent de varianta aleasă, refacerea traseului lui Ulise ar fi o expediție neobișnuită. Nu vorbim despre o simplă croazieră în Grecia, ci despre un circuit care traversează o mare parte din Mediterana și leagă destinații aflate la sute sau chiar mii de kilometri distanță.

Bugetele prezentate sunt estimări orientative pentru un itinerar imaginar, nu prețuri ale unor pachete turistice existente. Costul real ar depinde de sezon, rezervări, disponibilitatea transportului și numărul de persoane.

Totuși, comparația arată cât de mult s-a schimbat lumea călătoriilor. Pentru aproximativ 3.000–5.000 de euro, un turist ar putea încerca să viziteze destinațiile pe uscat și cu feribotul. Cu 7.000–12.000 de euro, ar putea lua în calcul o expediție cu velierul, împărțind cheltuielile cu alți pasageri. Iar pentru 20.000–40.000 de euro sau mai mult, aventura s-ar putea transforma într-o croazieră privată de lux.

Ulise a pierdut 12 corăbii și toți camarazii înainte să ajungă acasă. Turistul din 2026 ar avea GPS, telefon prin satelit, asigurare de călătorie și posibilitatea de a-și rezerva următoarea cazare.

Singura problemă ar fi că, după o lună prin cele mai frumoase locuri ale Mediteranei, s-ar putea să nu se mai grăbească nici el să ajungă în Itaca!