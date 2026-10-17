Cele mai ciudate trenuri din lume. Unul atârnă deasupra unui râu, altul trece prin mijlocul unui bloc

În Wuppertal, vagoanele circulă de 125 de ani suspendate de o șină, la 8–12 metri deasupra râului Wupper și a străzilor, potrivit Daily Mail. Inventatorul Eugen Langen a propus sistemul mai întâi Berlinului și Münchenului, care l-au refuzat. Linia de 13,3 kilometri, cu 20 de stații, transportă astăzi peste 80.000 de oameni pe zi. Pe 19 septembrie, orașul a sărbătorit aniversarea cu o mare petrecere de familie și cu călătorii gratuite.

Trenuri care atârnă și trec prin clădiri

La Wuhan, în China, funcționează din 2023 Optics Valley Photon Air Rail, primul monorai suspendat comercial al țării. Garniturile fără șofer au podele de sticlă, prin care pasagerii văd orașul de sub ei.

Tot în China, la Chongqing, se află cel mai mare sistem de monorai din lume, deschis în 2005, care poate transporta 30.000 de pasageri pe oră. Stația Liziba se află între etajele 6 și 8 ale unui bloc cu 19 niveluri, unde restul etajelor sunt apartamente. Clădirea și stația au fost construite în același timp, iar locuințele au sisteme de reducere a zgomotului.

Pe munte, prin deșert și pe bambus

Stoosbahn, din cantonul elvețian Schwyz, este cel mai abrupt funicular din Europa, cu o pantă de 110%. Cabinele cilindrice se rotesc pe măsură ce urcă, astfel încât podeaua rămâne mereu orizontală. Recordul era deținut anterior de Gelmerbahn, unde pasagerii urcă într-un vagon deschis, ținându-se doar de o bară de metal, până la lacul Gelmersee.

În Ecuador, trenul Nariz del Diablo („Nasul Diavolului”) urcă în zigzag pe un perete de stâncă prea abrupt pentru o linie dreaptă. Numele vine de la numeroșii muncitori care au murit la construcția lui.

În Mauritania, trenul de minereu de fier lung de aproximativ 2 kilometri străbate 700 de kilometri de deșert, între Zouérat și portul Nouadhibou. Mulți călători aleg să stea pe vagoanele cu minereu, deși autoritățile au încercat să interzică practica.

În Cambodgia, „norry” sunt platforme de bambus montate pe roți de cale ferată, care ating 50 km/h. Când două se întâlnesc pe aceeași linie, una este demontată și scoasă de pe șine.

Jumătate autobuz, jumătate tren

În Japonia, compania Asa Coast Railway folosește din 2021 un vehicul care trece de la autobuz la tren în 15 secunde, coborând roți de oțel pe șine. Transportă 23 de oameni, cu tot cu șoferul, și merge cu 60 km/h pe calea ferată.

În Bolivia și Chile circulă „ferrobus”-uri, autobuze montate pe roți de tren. Tot în Japonia, un tren decorat cu Pikachu circulă din 2012 prin zona lovită de cutremurul și tsunamiul din 2011, cu o cameră de joacă pentru copii.

În Argentina, Tren Solar de la Quebrada străbate 42 de kilometri prin Quebrada de Humahuaca, cu 33 km/h, alimentat cu energie solară și baterii de litiu.

Unde pot fi văzute astăzi

Trenul Nasul Diavolului a fost oprit în februarie 2026, după o aluviune, și a fost redeschis pe 6 iunie, cu plecări de joi până duminică. Trenul de bambus circulă pe o linie turistică de 4 kilometri, la peste 20 de kilometri de Battambang. Trenul Pikachu face o cursă dus-întors pe zi, în weekend și în zilele libere, între Ichinoseki și Kesennuma.