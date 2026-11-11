Autostrăzi cu 20 de benzi, fără mașini. Cele mai ciudate locuri din lume

Un oraș unde nu poți fi îngropat, o capitală cu autostrăzi pustii și o localitate întreagă care trăiește într-un singur bloc. Publicația britanică Daily Mail a făcut o listă cu cele mai ciudate locuri din lume. Toate sunt cât se poate de reale.

Sub gheață, sub pământ și sub un singur acoperiș

În Longyearbyen, în arhipelagul norvegian Svalbard, trăiesc circa 2.400 de oameni. Nimeni nu mai este îngropat aici din anii ‘50, pentru că în pământul înghețat trupurile nu se descompun. Iarna, timp de două luni și jumătate, soarele nu răsare deloc.

În Whittier, Alaska, aproape toți cei circa 270 de locuitori stau în aceeași clădire, Begich Towers, o fostă cazarmă militară cu 14 etaje. În oraș se ajunge cu feribotul sau printr-un tunel cu o singură bandă, folosit pe rând de mașini și trenuri, care se închide noaptea.

La Coober Pedy, în deșertul australian, circa 2.000 de oameni locuiesc în case săpate în stâncă. Așa scapă de temperaturile care urcă ziua până la 50 de grade. Orașul trăiește din opale, iar sub pământ are biserici, muzee și hoteluri.

Orașe construite pentru nimeni

Naypyidaw a devenit capitala Myanmarului în 2005, când guvernul a mutat-o de la Yangon fără prea multe explicații. Orașul se întinde pe peste 7.000 de kilometri pătrați și are autostrăzi cu până la 20 de benzi, care apar adesea complet goale în fotografii.

Lângă Shanghai se află Thames Town, o copie a unui orășel englezesc, terminată în 2006. Are străzi pietruite, case victoriene și cabine telefonice roșii, dar turiștii spun că pare pustiu.

Gunoi, petrol și extratereștri

Manshiyat Naser, la marginea Cairoului, e numit „Orașul gunoiului”. Aici trăiesc mulți dintre zabbaleen, o comunitate formată în mare parte din creștini copți, care strâng și sortează manual gunoiul capitalei egiptene. Potrivit UNESCO, ei reciclează până la 85% din ce colectează.

Neft Daşları, „Pietrele Petrolului”, e un oraș construit pe piloni în Marea Caspică, la circa 55 de kilometri de țărmul Azerbaidjanului. Sovieticii l-au ridicat în 1949, iar astăzi o parte din el se prăbușește încet în mare.

Roswell, în New Mexico, este cunoscut drept „capitala mondială a OZN-urilor”. În 1947, armata a anunțat că a recuperat un „disc zburător”, apoi a spus că era un balon meteo. Resturile proveneau, de fapt, dintr-un proiect secret din Războiul Rece. Astăzi, felinarele au formă de capete de extratereștri.

Insula Hashima, din Japonia, a inspirat ascunzătoarea răufăcătorului din filmul „Skyfall”. În 1959, pe insula de doar 6 hectare trăiau peste 5.200 de oameni.

A fost părăsită în 1974, după închiderea minei de cărbune. Locul are și o istorie întunecată: în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, muncitori coreeni și chinezi au fost aduși aici la muncă forțată.