Medicamentele ar putea fi promovate direct în răspunsurile AI primite de medici. Ce pregătesc companiile farmaceutice din China

Schimbarea vine după ce autoritățile chineze au înăsprit controalele anticorupție din sistemul sanitar, îngreunând vizitele reprezentanților farmaceutici în spitale, scrie Reuters. În locul întâlnirilor directe cu medicii, producătorii de medicamente caută acum să ajungă la aceștia prin aplicații specializate, folosite pentru consultarea cercetărilor și a informațiilor clinice.

Modelul pentru reclame în răspunsurile AI

Alibaba Health, divizia medicală a gigantului chinez Alibaba, analizează un model comercial pentru aplicația Hydrion. Atunci când un medic întreabă asistentul AI despre o boală sau un tratament, platforma ar putea afișa și cercetări medicale promovate de companii farmaceutice, alături de răspunsul generat automat.

Wang Xiangzhi, directorul tehnologic al Alibaba Health, a explicat că producătorii cheltuiesc deja sume importante pentru promovarea medicamentelor către personalul medical. Dacă medicii folosesc aceeași platformă pentru documentare, o parte din bugetele de marketing s-ar putea muta acolo. Compania nu a început încă asemenea colaborări pe Hydrion, dar susține că există un interes foarte mare din partea producătorilor chinezi și străini.

93% dintre medicii chestionați folosesc deja AI

Piața oferă companiilor farmaceutice un public tot mai numeros. Un sondaj Alibaba Health, realizat în rândul câtorva sute de medici chinezi, arată că 93% folosesc instrumente AI, față de aproximativ 70% cu un an înainte. Rezultatele reflectă grupul chestionat, nu neapărat întreaga comunitate medicală din China.

Și alte companii încearcă să profite de schimbare. PICA Health a integrat asistentul Zhiyi, dezvoltat de JD Health, într-o aplicație destinată pregătirii medicilor. Platforma Yidu Evidence a atras, la rândul său, interesul producătorilor de medicamente. Potrivit unui reprezentant Yidu Tech, unele companii ar dori ca cercetările care le susțin produsele să apară mai sus în rezultatele căutărilor medicale. Platforma nu oferea însă această funcționalitate la momentul declarației.

O piață de peste 41 de miliarde de dolari

Miza financiară este uriașă. Compania de cercetare Frost & Sullivan estimează că piața chineză a marketingului digital în sănătate ar putea ajunge la 41,1 miliarde de dolari în 2030, cu o creștere anuală medie de 27,5% între 2027 și 2030. Estimarea privește întregul sector al promovării digitale medicale, nu exclusiv aplicațiile AI folosite de doctori.

Inclusiv grupurile farmaceutice internaționale urmăresc evoluția acestui model. Roche a confirmat că explorează utilizarea instrumentelor AI dezvoltate de terți pentru comunicarea comercială cu spitalele și medicii. Bayer a transmis că monitorizează tehnologiile care ar putea permite asemenea interacțiuni cu respectarea reglementărilor.

German life sciences giant Bayer has brought nearly 30 debut innovations in pharmaceuticals, consumer health, and crop science to this year’s CIIE, marking the ninth time the company has taken part in the world’s first import-themed national expo. Among its innovations are two notable newly approved therapies – Sunharbo (asundexian), the world’s first-in-class FXIa inhibitor for lowering stroke risk, and Hyrnuo (sevabertinib), a targeted therapy approved for the full treatment spectrum of HER2-mutant non-small cell lung cancer. — China Focus (@China__Focus) November 6, 2026

De la cadouri pentru medici la asistenți digitali

Campania anticorupție a Beijingului a schimbat modul în care producătorii își promovează medicamentele. Autoritățile au impus în această vară reguli mai stricte pentru reprezentanții farmaceutici care vizitează spitale și prezintă produse medicilor. Unele companii au recunoscut că restricțiile le-au afectat vânzările.

Gu Fei, directorul startupului Null Hypothesis, care dezvoltă asistentul medical KnowS, spune că instrumentele digitale pot înlocui vechile metode de promovare bazate pe ospitalitate și cadouri. Pentru medici, avantajul ar putea fi accesul mai rapid la informații utile în activitatea profesională. Pentru producătorii de medicamente, câștigul este posibilitatea de a rămâne în contact cu doctorii chiar și atunci când vizitele comerciale în spitale sunt restricționate.