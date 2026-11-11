Nouă piață de desfacere: România pregătește exporturi de carne de oaie și vită în Tunisia

Oportunitățile comerciale au fost discutate în cadrul unei întâlniri oficiale între președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dr. Alexandru Bociu, și ambasadorul Republicii Tunisiene în România, Sami Nagga, potrivit unei postări pe Facebook a ANSVSA.

Discuțiile au vizat accelerarea și securizarea exporturilor de carcase de oaie și vită, urmate de livrările de ovine. Interesul părții tunisiene este legat în special de creșterea cererii de carne și animale vii înaintea sărbătorilor religioase de anul viitor, perioadă în care consumul înregistrează creșteri importante pe piața locală.

Tunisia trimite o misiune de evaluare în România

În cadrul întâlnirii, ambasadorul Sami Nagga și-a exprimat intenția de a organiza, în cel mai scurt timp, o vizită oficială de evaluare în România.

Delegația tunisiană urmează să verifice efectivele de animale disponibile pentru export, precum și unitățile de abatorizare din țara noastră care dețin certificare și desfășoară activități de sacrificare în sistem Halal.

Verificările sunt importante pentru ca produsele românești să respecte cerințele religioase, sanitare și de calitate impuse de piața tunisiană.

Ce produse românești pot ajunge pe piața tunisiană

Potrivit ANSVSA, în urma negocierilor tehnice dintre serviciile veterinare din cele două țări au fost agreate modelele de certificate sanitare veterinare necesare exportului pentru mai multe categorii de produse și animale:

– carcase de oaie și vită, în stare proaspătă și refrigerată;

– ovine și caprine destinate abatorizării imediate sau îngrășării;

– bovine destinate abatorizării imediate sau îngrășării.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că deschiderea piețelor externe reprezintă o prioritate pentru instituție, iar parteneriatul cu Tunisia poate crea oportunități importante pentru fermierii și producătorii români.

„Parteneriatul cu Tunisia oferă oportunități deosebite pentru fermierii și producătorii români”, a transmis Alexandru Bociu.

România urmărește astfel consolidarea relațiilor comerciale cu Tunisia, considerată un partener important în regiunea Maghrebului. Autoritățile sanitar-veterinare continuă demersurile diplomatice și tehnice pentru facilitarea exporturilor, cu respectarea standardelor de siguranță alimentară și sănătate animală.