Fată de 14 ani violată, apoi constrânsă să retragă plângerea. Șase persoane, duse la audieri

Acțiunea a avut loc miercuri dimineața, fiind desfășurată de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești – Biroul de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului și Persoanei, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Potrivit anchetatorilor, din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – august 2026, un tânăr în vârstă de 21 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale consimțite cu o minoră de 14 ani. Fapta este cercetată sub aspectul infracțiunii de viol asupra unui minor.

Presiuni asupra fetei pentru retragerea plângerii

Anchetatorii susțin că, în aceeași perioadă, mai multe persoane ar fi exercitat presiuni asupra fetei și i-ar fi promis avantaje materiale pentru a o determina să își retragă plângerea sau să își schimbe declarațiile.

Scopul presupus al acestor demersuri ar fi fost împiedicarea tragerii la răspundere penală a tânărului cercetat.

În urma perchezițiilor, șase persoane vor fi duse la sediul poliției pentru audieri, urmând ca anchetatorii să stabilească implicarea fiecăreia în faptele investigate.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și dispunerea măsurilor legale.