A început dezbaterea și votarea moțiunii AUR împotriva ministrului Finanțelor. Peiu: Adevărul despre bugetul României nu este proprietatea Guvernului. Răspunsul lui Nazare

Nazare: Cele două metodologii sunt, de fapt, cele prevăzute de lege

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s spus că titlul moțiunii formulează o acuzație gravă, care vizează încrederea în cifrele statului.

„Ceea ce moțiunea numește, în fapt, două metodologii sunt, de fapt, cele prevăzute de lege, cele pe care le folosește fiecare stat membru al Uniunii Europene. Prima metodologie este cea națională, numită Cash, care înregistrează banii în momentul în care ei intră efectiv în Trezorerie sau ies din ea. Pe baza ei publicăm execuția bugetară, pentru că statul plătește salarii, pensii, facturi cu banii pe care i-ar încontra. A doua metodologie este cea ESA 2010, stabilită prin regulamentul UE 549 din 2013, care înregistrează veniturile și cheltuielile în momentul în care ea naștere obligația, indiferent de ziua în care se face plata. Pe ea se judecă procedura de deficit excesiv și pe ea se compară între ele statele membre”, a spus Nazare.

„Deficitul României scade. Scade pe metodologia națională și scade pe metodologia europeană. Scade în fiecare trimestru față de trimestrul corespunzător al anului trecut și scade în fiecare an încheiat. Nu există o cifră pentru români și alta pentru Bruselles. Există o singură execuție bugetară citită în două calendare și amândouă aceste calendare arată aceeași direcție”, a mai spus ministrul.

UPDATE Peiu, în plenul Senatului: Adevărul despre bugetul României nu este proprietatea Guvernului

Petrișor Peiu a spus în plenul Senatului că partidele care se proclamă pro-europene „par să uite tocmai principiile europene ale transparenței și responsabilității bugetare atunci când acestea presupun publicarea unor cifre neplăcute”.

„Nu poți invoca valorile europene în discursurile oficiale și, în același timp, să refuzi cetățenilor accesul la o imagine completă a finanțelor țării construită potrivit Sistemului European de Conturi”, a spus senatorul AUR.

El a precizat că solicită ministrului Finanțelor modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare, astfel încât, cel puțin o dată pe trimestru, Ministerul Finanțelor să publice, alături de deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei bazată pe fluxurile de numerar și estimarea actualizată a deficitului bugetar conform metodologiei ESA.

„Nu cerem inventarea unor indicatori noi. Cerem ca românii să aibă acces la aceleași repere statistice în baza cărora este evaluată situația finanțelor publice în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cerem ca transparența să devină obligație asumată, iar dacă Ministrul Finanțelor consideră ca această solicitare este excesivă îi reamintim că adevărul despre bugetul României nu este proprietatea Guvernului, ci dreptul celor care îl finanțează”, a adăugat Peiu.

„Bugetul statului la ora adevărului”

Potrivit ordinii de zi a Senatului, miercuri, 11 noiembrie, de la ora 10.00, va avea loc dezbaterea și votul asupra moțiunii simple inițiate de AUR cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”.

AUR susține că depunerea moțiunii a fost făcută ca urmare „a prezentării selective a situației finanțelor publice” și a cerut „publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar”.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situația fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din țară”, se arată în textul moțiunii.

Reprezentanții formațiunii susțin că prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu ar oferi cetățenilor o imagine completă asupra situației bugetare.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăți nu echivalează cu eliminarea ei. Transparența bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, au transmis inițiatorii demersului.

AUR cere modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare

În textul moțiunii, AUR subliniază că Alexandru Nazare a fost ministru al Finanțelor atât în Guvernul Bolojan, care a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD – cât și în cel condus de Luca Niculescu.

„Partidul care a demis un guvern pentru politica sa economică îl menține la conducerea finanțelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale”, se mai arată în textul moțiunii.

„Solicităm ministrului Finanțelor modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare, astfel încât, cel puțin o dată pe trimestru, Ministerul Finanțelor să publice, alături de deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei bazată pe fluxurile de numerar, și estimarea actualizată a deficitului bugetar conform metodologiei ESA”, se menționează în textul moțiunii.

Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor. Cu toate acestea, dacă moțiunea este adoptată de senatori, nu înseamnă automat că ministrul este demis și nici nu îl obligă să demisioneze.