Ce îi reproșează Nicușor Dan jurnalistului interzis la Cotroceni. Postările în care Ovidiu Vanghele l-a numit „netrebnic”, „gunoi” și „nemernic”

Conflictul dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, a culminat marți seară cu o interdicție de participare la conferințele de presă de la Cotroceni, anunțată de șeful statului în timpul unei conferințe care a durat peste două ore și jumătate.

Președintele a justificat decizia prin injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat, fără să indice concret mesajele la care făcea referire. O serie de postări publicate de Vanghele pe Facebook, în luna aprilie, arată însă că acesta folosise formulări extrem de dure la adresa lui Nicușor Dan.

„Acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic”

Una dintre cele mai dure postări datează din 8 aprilie 2026, când Ovidiu Vanghele l-a atacat pe președinte în contextul deciziilor privind conducerea parchetelor.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte”, scria jurnalistul pe Facebook.

În același mesaj, Vanghele susținea că Nicușor Dan s-a compromis atât politic, cât și moral.

„În acest moment a îngropat totul, și s-a îngropat și el, politic și moral. in acest moment, acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic”, afirma acesta.

„Ești absolut grețos, abjectule”

Într-o altă postare publică, Ovidiu Vanghele a folosit o formulare la fel de dură, adresată șefului statului: „Ești absolut grețos, abjectule”.

Postarea din 10 aprilie: „Eu plătesc cu credibilitatea mea”

La 10 aprilie, Ovidiu Vanghele a revenit cu un mesaj amplu, după ce Nicușor Dan a apărat numirea Cristinei Chiriac la conducerea Parchetului General și a respins criticile referitoare la activitatea acesteia în dosarul fostului episcop al Hușilor, Cornel Onilă.

Jurnalistul a contestat explicațiile președintelui și a reacționat la întrebarea acestuia despre responsabilitatea celor care critică numirile.

„Dan Nicușor, urmărește-mă: eu, în cazul în care cele de mai jos sunt false, plătesc cu credibilitatea mea”, scria Vanghele.

„Nu plătim ca tine, peste patru ani, deficientule, plătim atunci, începând din ziua aia!”, scria jurnalistul.

În aceeași postare, Vanghele critica și beneficiile acordate foștilor șefi de stat, precum locuința și protecția asigurată de SPP.

Ce s-a întâmplat la conferința de presă de la Cotroceni

Conflictul a revenit în prim-plan marți, 10 noiembrie, când Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare despre procurorul general Cristina Chiriac.

Jurnalistul a cerut explicații privind votul exprimat de aceasta în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, împotriva unei propuneri de sesizare a Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe care ar fi implicat-o chiar pe Cristina Chiriac.

Vanghele l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă o asemenea situație se înscrie în reforma justiției pe care acesta o promisese în campania electorală.

În locul unui răspuns pe fondul întrebării, președintele i-a comunicat jurnalistului că dispusese deja interzicerea participării sale la conferințele de presă.

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă, la Palatul Cotroceni (…) în acest mandat”, i-a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că dispoziția sa nu fusese respectată de angajații Administrației Prezidențiale.

„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea”, a afirmat președintele, precizând că jurnalistul nu va mai putea participa la conferințele sale și nu va mai putea adresa întrebări în acest mandat.

Prima reacție a lui Vanghele: „Am o singură supărare”

După incident, Ovidiu Vanghele a reacționat pe Facebook, în noaptea de marți spre miercuri, afirmând că principalul său regret este faptul că nu a obținut un răspuns la întrebarea privind procurorul general.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea”, a scris jurnalistul.

El a recunoscut că ar fi trebuit să insiste pentru a primi explicații, dar a precizat că reacția președintelui l-a surprins.

„Am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a adăugat Vanghele.