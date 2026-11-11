Prima pagină » Politic » Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat

Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, va fi dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00.
Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
11 nov. 2026, 07:19, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ordinii de zi a Senatului, miercuri, 11 noiembrie, de la ora 10.00, va avea loc dezbaterea și votul asupra moțiunii simple inițiate de AUR cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”.

AUR susține că depunerea moțiunii a fost făcută ca urmare „a prezentării selective a situației finanțelor publice” și a cerut „publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar”.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situația fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din țară”, se arată în textul moțiunii.

Reprezentanții formațiunii susțin că prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu ar oferi cetățenilor o imagine completă asupra situației bugetare.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăți nu echivalează cu eliminarea ei. Transparența bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, au transmis inițiatorii demersului.

AUR cere modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare

În textul moțiunii, AUR subliniază că Alexandru Nazare a fost ministru al Finanțelor atât în Guvernul Bolojan, care a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD – cât și în cel condus de Luca Niculescu.

„Partidul care a demis un guvern pentru politica sa economică îl menține la conducerea finanțelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale”, se mai arată în textul moțiunii.

„Solicităm ministrului Finanțelor modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare, astfel încât, cel puțin o dată pe trimestru, Ministerul Finanțelor să publice, alături de deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei bazată pe fluxurile de numerar, și estimarea actualizată a deficitului bugetar conform metodologiei ESA”, se menționează în textul moțiunii.

Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor. Cu toate acestea, dacă moțiunea este adoptată de senatori, nu înseamnă automat că ministrul este demis și nici nu îl obligă să demisioneze.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției
Gandul
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cristian Pîrvulescu, despre conferința lui Nicușor Dan: „Concret la întrebările pe care și le-a pus singur, evaziv și neplăcut surprins de întrebările unor jurnaliști”
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor