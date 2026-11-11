Lupte în Cisiordania. Coloniștii israelieni au lansat un atac de amploare asupra unui sat palestinian

Coloniști israelieni au lansat un atac de amploare asupra unui sat din Cisiordania și au incendiat mai multe vehicule, anunță Anadolu.

Peste 50 de coloniști israelieni au atacat, marți seara, satul Al-Lubban al-Sharqiya, situat la sud de Nablus, în Cisiordania ocupată. Ei au incendiat vehiculele aflate într-un depozit de fier vechi, susțin surse locale.

Atacatorii au venit dinspre avanposturile ilegale din apropiere și au turnat substanțe inflamabile peste vehicule. Flăcările s-au extins spre locuințe, iar pompierii încearcă să țină focul sub control.

În sat au izbucnit confruntări între israelieni și locuitorii palestinieni. Coloniștii s-au retras, dar în zonă au ajuns și mai multe vehicule militare israeliene.

Tensiune uriașă în Cisiordania

Raziile armatei israeliene și atacurile comise de coloniști israelieni s-au intensificat în întreaga Cisiordania ocupată, inclusiv în Ierusalimul de Est, începând din octombrie 2023. Au fost raportate ucideri, arestări, demolări de locuințe, incendieri, distrugerea terenurilor cu buldozerele și strămutarea unor comunități palestiniene.

Comunitatea internațională a condamnat agresiunile și unele state au luat stabilit sancțiuni pentru produsele din Cisiordania.