Poliția israeliană a arestat opt suspecți în urma atacurilor coloniștilor asupra diplomaților europeni care vizitau Cisiordania

Autoritățile au plasat în arest opt persoane pentru a fi interogate, fără a le dezvălui identitatea sau acuzațiile concrete formulate împotriva lor, precizând doar că investigațiile sunt în desfășurare, notează Reuters.

Seria de agresiuni a debutat vineri, când coloniști israelieni mascați au fost filmați agresând-o fizic pe Heidi Levine, cetățeană americană și fotoreporteră pentru Washington Post. Aceasta documenta activitatea palestinienilor care își recoltau măslinele în Cisiordania.

Val de condamnări pe plan internațional

Sâmbătă, o altă agresiune comisă de coloniști mascați a vizat o delegație compusă din reprezentanți ai Franței, Belgiei, Poloniei, un primar francez și reprezentanți ai Bisericii Catolice. Diplomații se aflau în localitatea Taybeh pentru a evalua situația de securitate din teren.

Episoadele de violență au atras condamnări ferme din partea Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Israelului, precum și din partea Franței, Belgiei, Poloniei și României.

„În fața actelor inacceptabile de violență care, în timpul celui mai recent incident, au afectat și personal diplomatic din Belgia, Franța și Polonia, ne exprimăm condamnarea fermă și solidaritatea cu toți cei afectați”, a transmis Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe.â

Reacția Ierusalimului

Totuși, reacția autorităților de la Ierusalim a fost mai moderată. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, și armata israeliană au atribuit atacul asupra diplomaților unor „instigatori israelieni”, însă, premierul Benjamin Netanyahu a spus că diplomații au pătruns fără coordonare prealabilă cu armata într-o „zonă sensibilă, cu un istoric de violențe”.