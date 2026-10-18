România condamnă violențele din Cisiordania. Oana Țoiu: „Coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Oana Țoiu a calificat actele de violență drept „inacceptabile” și a cerut ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

Settler violence against Palestinian communities in the West Bank has long been a matter of extreme concern. In the face of the unacceptable acts of violence which during the latest incident also affected diplomatic personnel of Belgium, France and Poland, we express our strong condemnation and our solidarity with all those affected. We recall that Israeli settlements are illegal under international law and constitute an obstacle to peace. We call for accountability for these acts and expect that the prompt statements by the Israeli authorities be followed up by due investigations into this and similar incidents. — Toiu Oana (@oana_toiu) October 18, 2026

Oana Țoiu: „O problemă care provoacă de mult timp o îngrijorare extremă”

Ministrul român de Externe a afirmat că violențele coloniștilor împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania reprezintă de mult timp un motiv de îngrijorare majoră.

„Violențele coloniștilor împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania reprezintă de mult timp o problemă care provoacă o îngrijorare extremă”, a transmis Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a făcut referire apoi la cel mai recent incident, despre care a precizat că a afectat și personal diplomatic european.

„În fața actelor inacceptabile de violență care, în timpul celui mai recent incident, au afectat și personal diplomatic din Belgia, Franța și Polonia, ne exprimăm condamnarea fermă și solidaritatea cu toți cei afectați”, a scris ministrul.

„Coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional”

Oana Țoiu a reiterat în același mesaj poziția privind statutul coloniilor israeliene din teritoriile palestiniene ocupate.

„Reamintim că așezările israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol în calea păcii”, a transmis ministrul român de Externe.

Declarația plasează astfel reacția Bucureștiului într-un context mai larg decât incidentul în care au fost implicați diplomații europeni, șefa diplomației române exprimând preocuparea față de violențele îndreptate împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania.

România cere anchetarea incidentului

Ministrul Afacerilor Externe a solicitat tragerea la răspundere a celor responsabili și investigarea faptelor.

„Cerem tragerea la răspundere pentru aceste acte și ne așteptăm ca declarațiile prompte ale autorităților israeliene să fie urmate de investigații corespunzătoare asupra acestui incident și asupra altor incidente similare”, a mai transmis Oana Țoiu.