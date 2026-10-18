Prima pagină » Politic » România condamnă violențele din Cisiordania. Oana Țoiu: „Coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional”

România condamnă violențele din Cisiordania. Oana Țoiu: „Coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional”

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat duminică violențele comise împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania, după un nou incident în care, potrivit șefei diplomației române, au fost afectați inclusiv membri ai personalului diplomatic din Belgia, Franța și Polonia.
România condamnă violențele din Cisiordania. Oana Țoiu: „Coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu/Mediafax FOTO/ALEXANDRU NECHEZ
Oana Antipa
18 oct. 2026, 19:44, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Oana Țoiu a calificat actele de violență drept „inacceptabile” și a cerut ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

Oana Țoiu: „O problemă care provoacă de mult timp o îngrijorare extremă”

Ministrul român de Externe a afirmat că violențele coloniștilor împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania reprezintă de mult timp un motiv de îngrijorare majoră.

„Violențele coloniștilor împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania reprezintă de mult timp o problemă care provoacă o îngrijorare extremă”, a transmis Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a făcut referire apoi la cel mai recent incident, despre care a precizat că a afectat și personal diplomatic european.

„În fața actelor inacceptabile de violență care, în timpul celui mai recent incident, au afectat și personal diplomatic din Belgia, Franța și Polonia, ne exprimăm condamnarea fermă și solidaritatea cu toți cei afectați”, a scris ministrul.

„Coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional”

Oana Țoiu a reiterat în același mesaj poziția privind statutul coloniilor israeliene din teritoriile palestiniene ocupate.

„Reamintim că așezările israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol în calea păcii”, a transmis ministrul român de Externe.

Declarația plasează astfel reacția Bucureștiului într-un context mai larg decât incidentul în care au fost implicați diplomații europeni, șefa diplomației române exprimând preocuparea față de violențele îndreptate împotriva comunităților palestiniene din Cisiordania.

România cere anchetarea incidentului

Ministrul Afacerilor Externe a solicitat tragerea la răspundere a celor responsabili și investigarea faptelor.

„Cerem tragerea la răspundere pentru aceste acte și ne așteptăm ca declarațiile prompte ale autorităților israeliene să fie urmate de investigații corespunzătoare asupra acestui incident și asupra altor incidente similare”, a mai transmis Oana Țoiu.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
GSP.ro
Zeci de oameni s-au strâns în fața Parlamentului European, la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu. Susținătorii își strigă nemulțumirea și cer eliberarea fostului prezidențiabil: „Noi l-am votat, voi l-ați arestat!”
Gandul
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
Cancan
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea
Libertatea
Giardioza, infecția intestinală care poate afecta și oamenii. Ce trebuie să știe proprietarii de pisici
CSID
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Promotor