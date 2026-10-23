Netanyahu ordonă izolarea unui oraș palestinian și pregătește închiderea totală a Cisiordaniei. Cinci israelieni răniți într-un atac armat

Incidentul s-a produs vineri, 23 octombrie, în apropierea orașului Hebron, cu numai patru zile înaintea alegerilor parlamentare din Israel, potrivit CNN și AP. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că doi bărbați înarmați au deschis focul asupra militarilor aflați la un punct de control de la ieșirea din oraș. Atacul a declanșat o operațiune militară amplă, însoțită de restricții de circulație și percheziții în localitățile palestiniene din apropiere.

Schimb de focuri de peste 20 de minute. Doi răniți, în stare critică

Potrivit informațiilor prezentate de armata israeliană, cei doi atacatori au ajuns cu un autoturism în apropierea punctului de control în jurul orei locale 07:30. Militarii efectuau verificări ale vehiculelor care părăseau Hebronul.

🇵🇸⚡️🇮🇱 In the West Bank, two Palestinians attacked an Israeli military base. According to Israeli sources, at least six soldiers were injured. Two Palestinians were killed during the clashes, which lasted about 20 minutes. #Israel #Palestine https://t.co/yLChgxnhrz — Barong (@Barong369) October 23, 2026

Cei doi bărbați, înarmați cu o pușcă de asalt M16 și un pistol, au deschis focul din apropierea unor clădiri. Au urmat schimburi de focuri care s-au prelungit mai bine de 20 de minute. Înregistrările video surprinse la fața locului arată tiruri repetate și intervenția forțelor israeliene.

Un salvator israelian a relatat că echipele medicale întâmpinau dificultăți în evacuarea răniților din cauza focurilor de armă. Serviciul israelian de urgență Magen David Adom a confirmat cinci răniți, dintre care doi în stare critică. Cei doi atacatori au fost împușcați mortal de militarii israelieni.

Armata israeliană susține că a împiedicat un atac de proporții

După încheierea confruntării, militarii au descoperit autoturismul folosit de atacatori. Potrivit IDF, în interior se afla o cantitate mare de muniție. Autoritățile militare israeliene consideră că cei doi bărbați ar fi intenționat inițial să ajungă pe o șosea din apropiere, unde să atace civili israelieni. Această ipoteză face parte din ancheta preliminară și nu a fost confirmată independent.

Șeful Statului Major israelian, generalul-locotenent Eyal Zamir, a declarat că intervenția rapidă a militarilor ar fi împiedicat producerea unui atac cu un număr mult mai mare de victime. Armata a anunțat noi operațiuni de căutare, arestări și intensificarea activităților de informații pentru identificarea eventualilor complici.

Netanyahu dispune izolarea Hebronului și pregătirea blocării întregii Cisiordanii

După atac, Benjamin Netanyahu a convocat o evaluare a situației de securitate alături de conducerea armatei și a serviciilor de informații. Premierul a ordonat izolarea imediată a orașului Hebron și le-a cerut forțelor israeliene să pregătească o închidere completă a Cisiordaniei.

Nu era clar când ar putea intra în vigoare restricțiile asupra întregului teritoriu sau cât timp ar urma să fie menținute. Închiderea punctelor de trecere și a principalelor căi de acces ar putea afecta deplasările palestinienilor între localități, inclusiv accesul la locurile de muncă și la servicii.

UPDATE | Netanyahu orders total siege of occupied West Bank, seals Hebron following shooting operation Following an early morning shooting operation near the northern entrance of Hebron that left six Israeli soldiers injured, Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered an immediate military closure of the city and preparations for a complete lockdown across the occupied West Bank. Israeli military sources report that two Palestinians were shot and killed during the confrontation, which prompted an urgent security assessment involving the head of the Shin Bet, the Commander of Central Command, and senior military officials. Israeli military authorities have deployed additional occupation forces to enforce strict cordons, cutting off neighboring rural communities and severely restricting Palestinian movement. — The Cradle (@TheCradleMedia) October 23, 2026

Forțele israeliene au instituit deja blocaje rutiere și au început verificări în zonele din jurul Hebronului. Netanyahu a afirmat că Israelul îi va urmări pe membrii Hamas și pe cei care îi sprijină, indiferent unde s-ar afla. Organizația Hamas a salutat atacul, dar nu și-a asumat responsabilitatea pentru acesta.

Atacul are loc cu patru zile înaintea alegerilor din Israel

Violențele s-au produs într-un moment politic sensibil pentru Benjamin Netanyahu. Israelul organizează marți, 27 octombrie, primele alegeri parlamentare de după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul din Gaza. Securitatea națională reprezintă una dintre temele centrale ale campaniei electorale.

În urma atacului, Netanyahu a anulat evenimentele politice programate pentru vineri. Principalul său rival, fostul șef al armatei Gadi Eisenkot, și-a exprimat speranța că persoanele rănite se vor recupera. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a cerut desființarea Autorității Palestiniene, deși nu au fost prezentate dovezi că aceasta ar fi avut legătură cu atacul.