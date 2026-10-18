Diplomați europeni, atacați de coloniști israelieni mascați în Cisiordania

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au condamnat, la rândul lor, incidentul, pe care l-au descris drept un „act grav de violență”, și au anunțat deschiderea unei anchete. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat însă la prudență în interpretarea imaginilor apărute pe rețelele sociale, afirmând că acestea nu stabilesc cu exactitate succesiunea evenimentelor sau responsabilitatea individuală, scrie BBC.

Diplomați din mai multe țări, vizați de agresiune

Delegația, formată din reprezentanți ai Belgiei, Franței, Poloniei și Bisericii Catolice, se afla în Taybeh pentru a evalua situația de securitate din teren. Vizita a avut loc pe fondul unor atacuri repetate ale coloniștilor israelieni asupra palestinienilor care încearcă să își recolteze măslinele.

Imaginile filmate la fața locului arată persoane mascate care confruntă coloana oficială. Potrivit relatărilor, asupra acesteia ar fi fost aruncate pietre.

Autoritățile belgiene au anunțat că un autoturism al consulatului țării a avut un geam spart. De asemenea, primarul francez Bernard Baudoux, din localitatea Aulnoye-Aymeries, ar fi fost agresat.

Acesta a declarat agenției AFP că a fost lovit cu picioarele și cu bare metalice, apoi trântit la pământ. Edilul a criticat violența atacatorilor și a susținut că guvernul israelian de dreapta tolerează astfel de acțiuni ale coloniștilor.

Belgia cere măsuri împotriva coloniștilor violenți

Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a condamnat atacul și a subliniat că Israelul are obligația de a proteja populația palestiniană, diplomații și jurnaliștii.

„Palestinienii se confruntă zilnic cu această violență. Coloniștii îi vizează și pe jurnaliștii care relatează despre aceste incidente, precum și pe diplomați”, a transmis oficialul belgian.

Acesta a adăugat că recoltarea măslinelor, relatarea evenimentelor și îndeplinirea atribuțiilor diplomatice nu ar trebui să expună pe nimeni riscului de a fi atacat.

Prévot a cerut încetarea impunității pentru coloniștii violenți și a anunțat că Belgia va continua să susțină impunerea unor sancțiuni europene împotriva persoanelor implicate în astfel de acte și a celor care le sprijină.

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a condamnat și el violențele atribuite unor cetățeni israelieni și a precizat că ministerul său se află în contact cu ambasadorii țărilor implicate. Totuși, oficialul a criticat faptul că vizita nu fusese coordonată în prealabil cu armata israeliană, susținând că o astfel de coordonare ar fi putut contribui la protejarea delegației.

IDF a precizat că, potrivit unei anchete preliminare, niciun soldat israelian nu se afla la locul atacului în momentul producerii acestuia.

Netanyahu invocă o posibilă campanie împotriva Israelului

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a cerut prudență înainte de formularea unor concluzii, afirmând că imaginile distribuite online nu oferă o imagine completă asupra incidentului.

În același timp, instituția a susținut că relatările despre atac apar pe fondul unor îngrijorări privind o presupusă campanie coordonată de discreditare a Israelului și a locuitorilor evrei din Iudeea și Samaria, denumirile folosite de autoritățile israeliene pentru Cisiordania.

Poliția israeliană și specialiștii criminaliști au început cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte și pentru a-i identifica pe cei responsabili.

Un fotograf al publicației The Washington Post, agresat cu o zi înainte

Incidentul s-a produs la o zi după un alt atac atribuit coloniștilor israelieni, în urma căruia mai mulți palestinieni și fotografa Heidi Levine, care lucrează pentru publicația americană „The Washington Post”, au fost răniți într-un alt sat din Cisiordania.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a descris agresiunea asupra fotografei drept „tulburătoare”. Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a condamnat, de asemenea, atacul, calificându-l drept un act de terorism comis de persoane mascate și cerând ca făptașii să fie trași la răspundere în fața legii.

Cele două incidente readuc în atenție problema violențelor comise de coloniștii israelieni împotriva palestinienilor, a jurnaliștilor și a altor persoane prezente în Cisiordania ocupată, în special în perioada recoltării măslinelor.