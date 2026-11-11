Port de la Marea Baltică, atacat de dronele ucrainene

Drone ucrainene au lovit, în noaptea de marți spre miercuri, portul Ust-Luga de la Marea Baltică, situat în regiunea Leningrad din vestul Rusiei, au relatat mai multe canale de monitorizare.

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova Plus, citat de publicația The Kyiv Independent, obiectivul situat în apropierea graniței Rusiei cu Estonia a fost cuprins de flăcări, fiind raportate și explozii.

Portul Ust-Luga vizat de sancțiuni

Portul Ust-Luga se află sub sancțiunile Uniunii Europene, Canadei, Regatului Unit, Statelor Unite și Elveției, din cauza rolului său în războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ust-Luga este unul dintre porturile rusești „utilizate pentru transportul țițeiului rusesc prin intermediul flotei fantome și al altor practici de transport maritim neregulate, care implică riscuri ridicate”, transmite Direcția Generală pentru Vecinătatea Europeană și Negocierile privind Extinderea din cadrul Comisiei Europene.

Atacuri cu drone în mai multe regiuni ale Rusiei

Explozii au fost semnalate și în alte regiuni rusești. În regiunea rusă Smolensk, o clădire rezidențială a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene, iar în orașul Tver au fost activate sistemele de apărare antiaeriană, a relatat canalul menționat.

În Republica Adîgheia s-au auzit explozii, iar pe acoperișul unei clădiri rezidențiale a izbucnit un incendiu.