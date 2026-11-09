Ursula von der Leyen anunță, la București, investiție de 50 de milioane de euro în HUB-ul de securitate de la Marea Neagră. Președinta Comisiei Europene: România, în prima linie a securității europene

Ursula von der Leyen, la București: România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, la conferința de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, că România este un aliat important al NATO și un pilon de securitate pe flancul estic al Europei. Întrebată ce ar trebui să facă România pentru a-și pregăti mai bine populația în vederea unei situații de criză, Ursula von der Leyen a spus că România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa. „România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa și este un aliat esențial al NATO și un pilon de securitate pe flancul estic al Europei. Amenințările sunt într-adevăr tot mai mari și suntem dispuși să vă ajutăm să le faceți față”, a declarat președinta Comisiei Europene. Unul dintre subiectele discutate de președinta CE a fost sprijinul financiar european pentru apărare. Ea a spus că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, iar alte 21 de miliarde de euro sunt disponibile pentru statele membre ale Uniunii Europene. „România va primi mai bine de 16 miliarde de euro în cadrul programului SAFE și alte 21 de miliarde sunt disponibile pentru statele membre și încurajez România să profite. Acestea pot fi folosite pentru a construi capacități de producție de drone și contradrone pentru a vă proteja porturile și infrastructura critică în cooperare strânsă cu alte state membre UE. Acest lucru este foarte important”, a explicat Ursula von der Leyen. „România se află în prima linie a securității europene”. Ursula von der Leyen anunță alocarea a milioane de euro pentru securitatea României la Marea Neagră Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit luni României pentru contribuția la securitatea flancului estic, subliniind rolul strategic al țării în protejarea spațiului aerian, a frontierelor și a Mării Negre. „România se află în prima linie a securității europene și ajutați la protejarea aerului, granițelor și a Mării Negre și sunteți un partener vital pentru statele membre UE și NATO”, a declarat președinta Comisiei Europene la Cotroceni, într-o conferință de presă după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. „Din păcate, provocările de securitate cu care ne confruntăm nu au făcut decât să crească. Spațiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat, mai ales în ultimele săptămâni, cu atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în afara coastelor și marinari nevinovați care și-au pierdut viețile, iar alții pierduți pe mare”, a mai spus von der Leyen în cadrul conferinței de presă care a avut loc la Cotroceni, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. În cadrul discursului său, Ursula von der Leyen a anunțat că vor fi alocate zece milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră „Astăzi îmi face deosebită plăcere să anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare. Acest lucru vă va ajuta capacitățile de a răspunde la astfel de incidente rapid și eficient”, a spus Ursula von der Leyen. „Vom accelera activitatea cu privire la hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, cu un calendar pentru finalizare și 50 de milioane de euro alocați”, a declarat șefa Comisiei Europene. UPDATE 17:30. Von der Leyen, întâmpinată de Luca Niculescu la Guvern Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost întâmpinată luni, după încheierea declarațiilor alături de președintele României, de premierul Luca Niculescu, la Guvern. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen la București: Am discutat cu doamna președinte pentru un angajament european în regiunea Mării Negre Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că securitatea Mării Negre este importantă nu doar pentru România, ci și pentru întreaga Europă. Potrivit șefului statului, cei doi au discutat despre amenințările din regiune, incidentele recente și nevoia unui sprijin european mai puternic pentru securitatea zonei. Președintele României i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru vizită, pentru solidaritate și pentru sprijinul acordat țării. „Am avut plăcerea și onoarea de a avea astăzi invitată pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Și obiectul discuției noastre a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră și vreau să-i mulțumesc pentru vizită și pentru solidaritate și pentru un sprijin concret de care o să vorbim puțin mai târziu”, a declarat Nicușor Dan. Președintele a spus că importanța Mării Negre ține de mai multe domenii, de la comerțul internațional și viitorul Coridor de Mijloc până la resursele energetice și legăturile cu regiunea caspică. „Este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona caspică și, bineînțeles, că este un punct important pentru securitatea întregii Europe”, a afirmat șeful statului. CITEȘTE DECLARAȚIILE COMPLETE AICI

UPDATE 17:02. Declarațiile de presă au început

Președintele României și președinta Comisiei Europene susțin chiar acum declarații de presă, la Palatul Cotroceni. Primul a luat cuvântul Nicușor Dan.

UPDATE. Șefa Comisiei Europene anunță sprijinul Europei pentru România în contextul tensiunilor din Marea Neagră

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că a ajuns la București pentru a transmite României solidaritatea și sprijinul Europei, în contextul amenințărilor tot mai numeroase din zona Mării Negre.

Oficialul european a atras atenția asupra faptului că amenințările, atacurile și incursiunile din largul Mării Negre sunt tot mai frecvente.

Președinta CE a mai transmis, în acest context, că România și Bulgaria nu sunt singure și că pot conta pe un răspuns comun al statelor europene.

„Tocmai am sosit la București pentru a oferi solidaritatea și sprijinul Europei pentru România”, a scris președinta Comisiei Europene pe X.

„Amenințările, atacurile și incursiunile se înmulțesc în largul Mării Negre. Însă România și Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic și unit”, a mai scris Ursula von der Leyen.

UPDATE 16:26. Ursula și Nicușor Dan, declarații comune

În scurt timp, președinta Comisiei Europene și președintele Nicușor Dan vor susține declarații de presă comune.

UPDATE 15:11 Ursula von der Leyen a ajuns la Palatul Cotroceni. Urmează discuțiile cu Nicușor Dan

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni, 9 noiembrie, la Cotroceni, pentru o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

Șefa Executivului european va discuta cu oficialii români despre securitatea la Marea Neagră, apărarea europeană, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, competitivitatea economică și viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

UPDATE Ursula von der Leyen: Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești nevinovate.

În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta situația de pe teren și modul în care Europa își poate consolida răspunsul”, a transmis, luni, pe X, Ursula Von der Leyen.

Ea spune că înaintea vizitei a avut o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută”, adaugă președinta CE.

Ea susține că a reiterat sprijinul său pentru apelul lui Zelenski la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică. „De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs și despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noștri. Aștept cu interes să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace”.

De ce vine Ursula von der Leyen în România

Vizita face parte dintr-un turneu al președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre, unde situația de securitate s-a deteriorat în urma intensificării atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

Atacurile au amplificat îngrijorările privind siguranța transportului maritim, protejarea infrastructurii critice și securitatea rutelor comerciale din apropierea Ucrainei.

România și Bulgaria au un rol strategic în această regiune, atât prin apartenența la NATO și Uniunea Europeană, cât și prin infrastructura portuară și poziția geografică.

Unul dintre proiectele discutate la nivel regional este dezvoltarea unui hub de securitate maritimă la Marea Neagră, care să contribuie la supravegherea și protejarea infrastructurii și a rutelor de navigație.

Ce discută Nicușor Dan cu șefa Comisiei Europene

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a precizat că discuțiile vor aborda mai multe dosare majore pentru România și pentru Uniunea Europeană.

Prima temă este apărarea și securitatea europeană, cu accent pe regiunea Mării Negre, devenită una dintre cele mai sensibile zone de securitate ale continentului.

Un alt subiect îl reprezintă competitivitatea economiei europene, inclusiv provocările energetice cu care se confruntă statele membre.

Pe agendă figurează și extinderea Uniunii Europene, în special susținerea de către România a parcursului european al Republicii Moldova.

De asemenea, Nicușor Dan și Ursula von der Leyen vor discuta despre viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, care va stabili prioritățile de finanțare ale blocului comunitar.

Negocierile sunt importante pentru România, în condițiile în care fondurile europene reprezintă o sursă esențială pentru investițiile în infrastructură, dezvoltare regională și agricultură.

Vizita are loc după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Deplasarea șefei Comisiei Europene are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde privind libertatea de navigație în Marea Neagră.

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale au determinat intensificarea supravegherii maritime și au readus în atenție vulnerabilitățile infrastructurii din regiune.

Pentru România, securitatea Mării Negre are o importanță directă, având în vedere rolul Portului Constanța în transportul de mărfuri și în conectarea Ucrainei cu piețele europene și internaționale.

Ursula von der Leyen merge marți în Bulgaria

După vizita de la București, președinta Comisiei Europene va ajunge marți, 10 noiembrie, la Varna, în Bulgaria.

Acolo, se va întâlni cu premierul bulgar Rumen Radev și va vizita Academia Navală Nikola Vaptsarov.

Miercuri, 11 noiembrie, Ursula von der Leyen are programată participarea la conferința ONU privind schimbările climatice, COP31, organizată la Antalya, în Turcia.

Ulterior, va merge la Dublin, unde sunt programate reuniunea Comunității Politice Europene și reuniunea informală a Consiliului European.

Cea mai periculoasă rută maritimă din lume

„Este acum cea mai periculoasă rută maritimă din lume”, a declarat un oficial european citat de publicație.

Cel puțin șapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, atacuri soldate cu moartea a doi marinari.

POLITICO notează că NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre în urma atacurilor asupra navelor comerciale. Potrivit postului bulgar bTV, marți au fost observate avioane de recunoaștere italiene, britanice și americane care desfășurau misiuni simultane deasupra regiunii, în timp ce Franța a prelungit staționarea unui avion de patrulare maritimă în România.