Nicușor Dan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen la București: Am discutat cu doamna președinte pentru un angajament european în regiunea Mării Negre

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că securitatea Mării Negre este importantă nu doar pentru România, ci și pentru întreaga Europă.

Potrivit șefului statului, cei doi au discutat despre amenințările din regiune, incidentele recente și nevoia unui sprijin european mai puternic pentru securitatea zonei.

Președintele României i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru vizită, pentru solidaritate și pentru sprijinul acordat țării.

„Am avut plăcerea și onoarea de a avea astăzi invitată pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Și obiectul discuției noastre a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră și vreau să-i mulțumesc pentru vizită și pentru solidaritate și pentru un sprijin concret de care o să vorbim puțin mai târziu”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că importanța Mării Negre ține de mai multe domenii, de la comerțul internațional și viitorul Coridor de Mijloc până la resursele energetice și legăturile cu regiunea caspică.

„Este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona caspică și, bineînțeles, că este un punct important pentru securitatea întregii Europe”, a afirmat șeful statului.

„Dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de o pace stabilă în Ucraina, nu putem să oprim războiul fără o Mare Neagră sigură”, a declarat președintele despre Ucraina.

Un alt subiect important al discuției dintre cei doi oficiali a fost reprezentat de incidentele de securitate din regiune, care au afectat și România.

Nicușor Dan a menționat incursiunile cu drone, acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, pe care le-a încadrat în categoria amenințărilor hibride.

„Știm cu toții că am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate astea în întreg spectru de război hibrid în care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țările europene în acest conflict”, a spus Nicușor Dan.

România și Bulgaria vor concretiza hubul de securitate la Marea Neagră

În urma discuțiilor cu Ursula von der Leyen, președintele României a anunțat că unul dintre obiective este obținerea unui angajament european pentru regiunea Mării Negre.

Printre măsurile menționate se află hubul de securitate la Marea Neagră, inițiat de România și Bulgaria și inclus ulterior în strategia europeană.

„Am discutat cu doamna președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și cel mai important punct concret este hubul de securitate la Marea Neagră, care a fost inițiat de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria, cu ajutorul Uniunii Europene”, a anunțat președintele.

România își menține sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova

Pe lângă securitatea Mării Negre, Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat și despre alte teme europene, printre care sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget al UE și parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei.

Președintele a transmis că România își menține sprijinul pentru Ucraina: „Evident, solidaritatea noastră cu Ucraina și angajamentul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina rămân neschimbate”.

Un alt subiect abordat a fost viitorul cadru financiar multianual al UE.

„Am discutat de discuția de acest an pentru cadrul financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios”, a precizat președintele.

Cei doi oficiali au discutat și despre aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Nicușor Dan a spus că România susține aceste procese, precizând că ele pot contribui la securitatea întregii regiuni.

„Am discutat de parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, procese pe care România le susține și care vor da un plus de securitate și prosperitate pentru întreaga regiune”, a mai declarat Nicușor Dan.