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UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile privind pacea în Ucraina, de la Abu Dhabi

Uniunea Europeană va trimite doi reprezentanți la discuțiile privind pacea în Ucraina, care încep marți la Abu Dhabi, unde vor participa delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.
UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile privind pacea în Ucraina, de la Abu Dhabi
Maria Nițu
09 nov. 2026, 16:42, Știri externe
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Uniunea Europeană va trimite doi reprezentanți din partea Comisiei Europene și a Consiliului European la discuțiile privind pacea în Ucraina, care încep marți la Abu Dhabi, potrivit informațiilor transmise de doi oficiali europeni, scrie POLITICO.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat într-o postare pe platforma X că Uniunea Europeană va avea reprezentanți la discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite.

„UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”, a transmis aceasta.

Delegația europeană va fi formată din Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, care va reprezenta Comisia Europeană, și Anna-Maria Boura, consilier principal pentru politică externă al președintelui Consiliului European, António Costa.

La întâlnire vor participa și consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, potrivit unui oficial german și a doi diplomați europeni.

Deocamdată, nu este clar dacă reprezentanții europeni vor putea participa în mod direct la negocierile din sala în care se vor întâlni delegațiile.

Un oficial german a declarat pentru POLITICO că formatul discuțiilor „va fi stabilit pe măsură ce discuțiile avansează”.

Totuși, un oficial al UE, care a cerut să rămână anonim pentru a putea vorbi despre pregătirile sensibile, a susținut că reprezentanții europeni nu vor fi prezenți în sala de negocieri.

Liderii europeni nu au aceeași poziție privind reprezentarea UE la negocieri

În interiorul Uniunii Europene au existat opinii diferite despre modul în care Europa ar trebui să fie reprezentată la discuțiile privind pacea în Ucraina.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, i-a trimis săptămâna trecută o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în care a criticat schimbarea formatului discuțiilor cu Rusia.

Poziția sa a fost susținută și de ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Acesta a cerut implicarea unui grup mai mare de reprezentanți în negocierile de pace, inclusiv a oficialilor din instituțiile UE.

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