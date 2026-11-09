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Jose Mourinho, recompensat după victoria cu Barcelona. Premieră pentru portughez în La Liga

Jose Mourinho a fost desemnat pentru prima dată în carieră antrenorul lunii în La Liga, după ce Real Madrid a câștigat toate cele trei partide disputate în campionat în luna octombrie. Victoria din El Clasico, 2-1 în fața Barcelonei, a reprezentat punctul culminant al unei perioade perfecte.
Jose Mourinho, recompensat după victoria cu Barcelona. Premieră pentru portughez în La Liga
sursă foto: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
09 nov. 2026, 16:44, Sport
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Anunțul a fost făcut luni de organizatorii campionatului spaniol. Mourinho a câștigat votul final în fața lui Pellegrino Matarazzo, antrenorul lui Real Sociedad, și Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico Madrid.

Distincția reprezintă o premieră pentru portughez în fotbalul spaniol. Mourinho a mai pregătit-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, însă nu a putut câștiga acest premiu în primul său mandat, deoarece trofeul lunar a fost introdus abia în septembrie 2013, la câteva luni după plecarea sa de pe Santiago Bernabeu.

Trei victorii din trei meciuri în octombrie

Real Madrid a avut un parcurs perfect în campionat în luna precedentă. Formația lui Mourinho a învins-o pe Villarreal cu 1-0, apoi a trecut de Sevilla, scor 4-1.

Punctul culminant al lunii din La Liga a fost victoria din El Clasico, Real Madrid obținând un succes important în fața Barcelonei, 2-1, pe Camp Nou.

Astfel, madrilenii au acumulat toate cele nouă puncte puse în joc.

Mourinho îi succede în palmares lui Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, desemnat cel mai bun tehnician al lunii septembrie.

Mourinho, din nou în prim-plan la Real Madrid

Tehnicianul în vârstă de 63 de ani a revenit pe banca formației madrilene în 2026, iar rezultatele din octombrie confirmă începutul unei perioade foarte bune pentru echipa de pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid traversează o perioadă excelentă, cu cinci victorii consecutive în campionat și opt succese la rând în toate competițiile. După 12 etape în La Liga, se află la trei puncte în urma Barcelonei.

În primul său mandat la Real Madrid, între 2010 și 2013, Mourinho a câștigat un titlu în La Liga, o Cupă a Spaniei și o Supercupă a Spaniei.

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