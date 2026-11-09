Meta extinde la nivel global verificarea vârstei cu ajutorul inteligenței artificiale pe Instagram

Meta Platforms a anunțat luni că va extinde la nivel global tehnologia de estimare a vârstei bazată pe inteligență artificială, pentru a include milioane de adolescenți de pe Instagram în conturile cu protecții speciale, chiar dacă aceștia au introdus date de naștere care indică faptul că sunt adulți.

Măsura vine în contextul în care compania se confruntă cu mai multe procese în care este acuzată că platformele sale le fac rău utilizatorilor tineri, relatează Reuters.

Conturile pentru adolescenți (Teen Accounts), disponibile pe Instagram, Facebook și Messenger, includ protecții integrate care limitează automat persoanele care îi pot contacta pe minori, conținutul pe care îl pot vedea și timpul petrecut pe aplicații.

Meta a anunțat că părinții din Statele Unite vor începe să primească în această lună notificări pe Instagram, prin care vor fi informați despre modul în care adolescenții sunt încadrați în protecțiile corespunzătoare vârstei.

În Australia, compania a început să utilizeze semnalul privind intervalul de vârstă furnizat de Apple ca metodă suplimentară pentru estimarea vârstei utilizatorilor.

Meta a precizat că extinde în continuare această tehnologie și pe Facebook și că va începe să lanseze la nivel global o tehnologie similară pe Threads în cursul acestui an.

Meta se confruntă cu procese privind efectele rețelelor sociale asupra adolescenților

Compania este vizată de mai multe procese în care este acuzată că platformele sale afectează adolescenții.

În august, Meta a ajuns la acorduri de soluționare în valoare de până la 18 miliarde de dolari cu aproape toate statele și teritoriile americane, pentru a încheia procesele intentate de procurorii generali privind efectele platformelor asupra adolescenților.

În cadrul acordurilor, compania s-a angajat să îmbunătățească metodele prin care identifică adolescenții și copiii cu vârste sub 13 ani.

Luna trecută, Meta a încheiat o înțelegere și cu un reclamant adolescent, în cadrul unui proces desfășurat la Los Angeles, care testa acuzațiile potrivit cărora Instagram și Facebook ar fi fost concepute pentru a crea dependență, provocând probleme de sănătate mintală și o tulburare de alimentație.