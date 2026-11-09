Carles Puigdemont, liderul separatist catalan căsătorit cu românca Marcela Topor, spune că nu mai vrea să fie spaniol: „E ca atunci când te simți femeie, dar ești prins în corpul unui bărbat”

Carles Puigdemont susține că ar trebui să aibă dreptul să renunțe la cetățenia spaniolă și compară situația sa cu cea a unei femei care se simte prinsă în corpul unui bărbat. Fostul lider catalan afirmă, de asemenea, că mișcarea separatistă va reveni la acțiuni unilaterale pentru obținerea independenței Cataloniei.