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Carles Puigdemont, liderul separatist catalan căsătorit cu românca Marcela Topor, spune că nu mai vrea să fie spaniol: „E ca atunci când te simți femeie, dar ești prins în corpul unui bărbat”

Carles Puigdemont susține că ar trebui să aibă dreptul să renunțe la cetățenia spaniolă și compară situația sa cu cea a unei femei care se simte prinsă în corpul unui bărbat. Fostul lider catalan afirmă, de asemenea, că mișcarea separatistă va reveni la acțiuni unilaterale pentru obținerea independenței Cataloniei.
Carles Puigdemont, liderul separatist catalan căsătorit cu românca Marcela Topor, spune că nu mai vrea să fie spaniol: „E ca atunci când te simți femeie, dar ești prins în corpul unui bărbat”
Mădălina Dinu
09 nov. 2026, 16:00, Politic
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Carles Puigdemont, liderul partidului Junts și fost președinte al guvernului regional al Cataloniei, a declarat că nu s-a simțit niciodată reprezentat de cetățenia spaniolă și că deținerea acesteia îi provoacă un sentiment de ostilitate și agresiune. Într-un interviu amplu acordat publicației catalane „El Punt Avui”, politicianul a comparat situația sa cu cea a unei persoane transgender.

„Niciodată nu m-am simțit reprezentat sau identificat cu cetățenia spaniolă”, a afirmat Puigdemont.

Pentru a explica ce simte, el a făcut o comparație cu o persoană care se identifică drept femeie, deși s-a născut într-un corp de bărbat. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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