Carles Puigdemont, liderul separatist catalan căsătorit cu românca Marcela Topor, spune că nu mai vrea să fie spaniol: „E ca atunci când te simți femeie, dar ești prins în corpul unui bărbat”

Carles Puigdemont, liderul partidului Junts și fost președinte al guvernului regional al Cataloniei, a declarat că nu s-a simțit niciodată reprezentat de cetățenia spaniolă și că deținerea acesteia îi provoacă un sentiment de ostilitate și agresiune. Într-un interviu amplu acordat publicației catalane „El Punt Avui”, politicianul a comparat situația sa cu cea a unei persoane transgender.
„Niciodată nu m-am simțit reprezentat sau identificat cu cetățenia spaniolă”, a afirmat Puigdemont.
Pentru a explica ce simte, el a făcut o comparație cu o persoană care se identifică drept femeie, deși s-a născut într-un corp de bărbat. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.