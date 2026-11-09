Protestul AUR din 14 noiembrie nu a primit avizul din partea Primăriei Capitalei. Care este motivul

Într-un mesaj publicat luni la postarea de pe Facebook a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, Primăria Capitalei a explicat de ce nu a autorizat manifestația AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, din București.

Cele două instituții avertizează că organizarea manifestației ar putea încălca prevederile Legii nr. 60/1991, în condițiile în care au fost identificate mesaje care îndeamnă la ură și violență.

„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, a explicat Primăria Capitalei.

De asemenea, atât Primăria Capitalei, cât și Jandarmeria, au indicat că în aceeași zi are loc meciul România-Polonia, care va strânge în oraș aproximativ 35.000 de suporteri.

„Instituțiile care sunt responsabile de păstrarea ordinii și liniștii au anunțat faptul că au constatat „o mobilizare semnificativă pentru organizarea transportului unor manifestanți, în vederea participării la protest din 39 de județe, fără a lua în calcul o eventuală participare din Ilfov și București.

Acest aspect arată fără drept de tăgadă că numărul de 50 de persoane asumat de către organizatori în cadrul comisiei din 5 noiembrie nu este nici pe departe unul apropiat de realitate”.

Instituțiile statului au propus 50 de persoane, iar organizatorul a acceptat. Pentru că pe 14 noiembrie va avea loc meciul România-Polonia, unde se vor strânge în jur de 35.000 de suporteri. O altă dată pentru protest a fost refuzată categoric de către organizator”, a mai menționat Primăria Capitalei în mesajul la postarea lui Gheorghe Piperea.

Mesajele de pe rețelele sociale în privința mobilizării pentru manifestația AUR

Potrivit PMB, în urma mai multor mesaje identificate pe rețelele sociale, Jandarmeria și Poliția Capitalei au menționat că mai multe persoane au lansat amenințări și apeluri la violență, inclusiv îndemnuri la folosirea armelor albe, vărsarea de sânge, blocarea căilor de comunicație și confruntări cu forțele de ordine.

„Retorica agresivă identificată în mediul online depășește nivelul uzual al comentariilor asociate unui apel de protest, conținând referiri și îndemnuri explicite la folosirea armelor albe, vărsarea de sânge și amenințări la adresa instituțiilor și forțelor de ordine ceea ce indică un curent de opinie favorabil escaladării comportamentale din partea unora dintre manifestanți”, a explicat PMB.

Separat, Jandarmeria a venit cu precizări în privința manifestației AUR, spunând că deși susține dreptul la protest pașnic, a evidențiat că sunt unele riscuri de securitate, în contextul în care, în aceeași zi, aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Capitalei pentru meciul România-Polonia.

„Jandarmeria susține exercitarea dreptului la protest pașnic. Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor. Pentru manifestația din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competențelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfășurării, în aceeași zi, a meciului România–Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenți, in aceeași perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparține autorităților competente. Responsabilitatea noastră este să prevenim incidentele și să protejăm oamenii”, a transmis Jandarmeria.

Precizările vin după ce luni, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a contestat decizia de neautorizare a protestului. El i-a solicitat public primarului general Ciprian Ciucu să prezinte componența Comisiei de avizare și probele care au stat la baza refuzului.