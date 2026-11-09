Luca Niculescu a discutat cu omologul grec despre proiecte energetice și de transport. Ce au convenit cei doi

Premierul Luca Niculescu a avut luni o convorbire telefonică cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, în cadrul căreia cei doi au discutat despre consolidarea cooperării dintre România și Grecia și avansarea proiectelor bilaterale și regionale, în special în domeniile energiei și conectivității de transport.

„Grecia este un partener-cheie pentru România, atât la nivel bilateral, cât și în Europa de Sud-Est. Țările noastre au relații excelente și mențin o coordonare strânsă în cadrul UE și NATO”, a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe X.

Premierul a precizat că schimburile comerciale dintre cele două țări au ajuns la 3,6 miliarde de euro în 2025, iar „investitorii greci joacă, de asemenea, un rol important în România, în special în domeniile energiei, surselor regenerabile, comerțului cu amănuntul, agroalimentarului, transporturilor și infrastructurii feroviare”.

Un alt subiect abordat a fost consolidarea cooperării dintre ministerele de Finanțe și autoritățile fiscale din cele două țări, prin schimburi de expertiză și bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale și administrării taxelor.

„Experiența Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România”, a transmis premierul.

Totodată, Luca Niculescu i-a mulțumit omologului grec pentru sprijinul acordat de Grecia în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).