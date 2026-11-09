Prima pagină » Politic » NEWS ALERT Decizie în dosarul Georgescu. Tribunalul îi dă arest la domiciliu, procurorii pot contesta

NEWS ALERT Decizie în dosarul Georgescu. Tribunalul îi dă arest la domiciliu, procurorii pot contesta

Tribunalul București a decis, luni, înlocuirea arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu arest la domiciliu. Hotărârea nu este definitivă: procurorii o pot contesta la Curtea de Apel București.
NEWS ALERT Decizie în dosarul Georgescu. Tribunalul îi dă arest la domiciliu, procurorii pot contesta
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Andreea Tobias
09 nov. 2026, 15:00, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Decizia legată de Călin Georgescu poate fi contestată de procurori la Curtea de Apel București. Până la pronunțarea Curții de Apel, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este încarcerat în arestul central din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune în care DIICOT a estimat prejudiciul la 1,1 milioane de euro.

De atunci, numărul dosarelor penale deschise pe numele lui Georgescu a ajuns la cinci. Printre acuzații se numără tentativa de lovitură de stat, promovarea cultului legionar, salutul nazist și împiedicarea anchetei prin sustragerea aparaturii de interceptare instalate de anchetatori în locuința sa din Mogoșoaia.

De fiecare dată, Georgescu a cerut ca arestul preventiv să fie înlocuit cu o măsură mai blândă, iar Tribunalul București i-a dat câștig de cauză. Hotărârile nu erau însă definitive, iar judecătorii Curții de Apel București le-au respins ulterior, menținându-l în arest.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Semnalele de alarmă care arată când o reclamă la suplimente pentru inimă este o înșelătorie: „Nu există miracole la flacon”
Libertatea
Un semn al bolii Alzheimer poate apărea cu 10 ani înainte de pierderile de memorie. Ce au descoperit cercetătorii
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor