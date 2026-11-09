NEWS ALERT Decizie în dosarul Georgescu. Tribunalul îi dă arest la domiciliu, procurorii pot contesta

Decizia legată de Călin Georgescu poate fi contestată de procurori la Curtea de Apel București. Până la pronunțarea Curții de Apel, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este încarcerat în arestul central din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune în care DIICOT a estimat prejudiciul la 1,1 milioane de euro.

De atunci, numărul dosarelor penale deschise pe numele lui Georgescu a ajuns la cinci. Printre acuzații se numără tentativa de lovitură de stat, promovarea cultului legionar, salutul nazist și împiedicarea anchetei prin sustragerea aparaturii de interceptare instalate de anchetatori în locuința sa din Mogoșoaia.

De fiecare dată, Georgescu a cerut ca arestul preventiv să fie înlocuit cu o măsură mai blândă, iar Tribunalul București i-a dat câștig de cauză. Hotărârile nu erau însă definitive, iar judecătorii Curții de Apel București le-au respins ulterior, menținându-l în arest.