Directorul TAROM dă garanții: Cumpărați bilete cu încredere! Avem planuri mari

Întrebat despre viitorul companiei și dacă TAROM va mai zbura și în 2027, directorul Cristian Anghel a răspuns afirmativ: „Tarom va zbura și anul viitor”, luni, în cadrul unei conferințe de presă la Ministerul Transporturilor.

Acesta a anunțat extinderea flotei de avioane, subliniind că întreaga companie de stat se află într-un moment de restructurare.

„Avem planuri mari pentru Tarom. Am recepționat două aeronave Boeing MAX de ultimă generație în luna septembrie și octombrie. Urmează alte două aeronave să fie recepționate către Tarom în aprilie 2027”, a mai spus Anghel.

„Cu această ocazie îndemn toți pasagerii companiei Tarom să cumpere cu încredere bilete la compania Tarom pentru că traversăm un proces de modernizare și consolidare, iar Tarom va exista cu siguranță și anul următor”, a mai declarat directorul.

Planul Guvernului Niculescu

În planul de guvernare al lui Luca Niculescu, se arată posibilitatea privatizării companiei. Potrivit documentului, Guvernul intenționează să lanseze în 2027 o procedură pentru atragerea unui investitor strategic la TAROM, care ar putea prelua un pachet minoritar de 20%-49% sau chiar unul majoritar.

Planul prevede că operatorul aerian trebuie să își demonstreze viabilitatea până la 31 decembrie 2026, pentru protejarea ajutorului de stat de 95,3 milioane de euro aprobat companiei.

Dispute politice pe marginea riscului de faliment

Compania aeriană a fost subiect de tensiuni între PSD și USR, după ce senatorul Cristian Ghinea a transmis că TAROM va falimenta.

„Eu aș vrea să fie privatizat TAROM-ul, dar nu-l cumpără nici dracu’. Deci e dincolo de salvare. (…) În următoarele șase luni, TAROM-ul va falimenta!”, declara acesta.

Declarațiile au atras replici dure din partea lui Ciprian Șerban (PSD), fostul ministru al Transporturilor. „ O lovitură directă pentru România. Când un senator al României își permite să anunțe «falimentul în șase luni» și să îndemne românii să nu mai cumpere bilete, nu mai este vorba despre libertatea de exprimare. Este o iresponsabilitate crasă, un dispreț total față de statul român”, a spus acesta.