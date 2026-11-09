Transalpina ar putea fi modernizată după modelul Transfăgărășanului | Ce spune ministrul Transporturilor despre menținerea drumului deschis iarna

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, a vorbit despre posibilitatea menținerii circulației pe Transalpina în sezonul rece, în contextul nemulțumirilor exprimate de hotelierii din zonă, care cer identificarea unei soluții pentru ca drumul să rămână deschis cât mai mult timp.

Popa a precizat că autoritățile au în vedere, pentru viitor, un proiect de modernizare a Transalpinei, după modelul celui pregătit pentru Transfăgărășan, astfel încât circulația să poată fi menținută pe o perioadă mai lungă din an.

Drmuri deschise cât mai mult timp, dar sigure pentru călători

„Dacă vorbim de Transfăgărășan, pot să vă spun că avem un proiect de modernizare pentru a-l ține deschis cât mai mult din durata anului. În consecință, vom proceda în viitor și pentru Transalpina. Ne dorim ca drumurile să rămână deschise, dar nu punând în pericol viața participanților la trafic”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă nu ar putea fi găsită o soluție printr-o înțelegere între regionalele de drumuri din Cluj și Craiova, astfel încât Transalpina să rămână deschisă pe perioada sezonului turistic, Ovidiu Popa a explicat că accesul turiștilor ar putea fi asigurat și dinspre zona Craiova – Dolj.

„Este foarte riscant pentru perioada iernii”

„Acei hotelieri pot să fie alimentați cu turiști din zona de Dolj, zona de Craiova. E drept că dinspre Alba nu se poate ajunge”, a afirmat ministrul.

Acesta a atras atenția că sectorul vizat, de aproximativ 14 kilometri, prezintă riscuri mari în condiții de iarnă, iar costurile pentru deszăpezire sunt ridicate.

„Acel sector de drum foarte scurt (…) este foarte riscant de a fi ținut deschis pe perioada iernii. Iar costurile de deszăpezire pentru acea secțiune de 14 km sunt foarte mari”, a explicat Ovidiu Popa.

Ministrul a subliniat, astfel, că menținerea circulației pe drumurile montane trebuie să țină cont în primul rând de siguranța participanților la trafic, chiar dacă autoritățile își doresc prelungirea perioadelor în care acestea pot fi folosite de turiști.