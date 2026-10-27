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Iarnă în toată regula pe Transfăgărășan. Șoferii sunt avertizați să nu circule fără mașini echipate pentru iarnă

Ninsorile abundente au dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă pe Transfăgărășan. Autoritățile intervin pentru deszăpezirea drumului și recomandă șoferilor să nu circule fără mașini echipate pentru condiții de iarnă.
Iarnă în toată regula pe Transfăgărășan. Șoferii sunt avertizați să nu circule fără mașini echipate pentru iarnă
Sursa foto: Captură video Facebook / DRDP Brașov
Ioana Târziu
27 oct. 2026, 09:47, Social
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DRDP Brașov a anunțat marți că iarna s-a instalat pe Transfăgărășan.

Ninge abundent în zona alpină a munților Făgăraș, lucru care a dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Autoritățile transmit că se află la fața locului cu utilaje pentru deszăpezire și materiale antiderapante pentru punerea în siguranță a drumului.

Cu toate acestea, șoferilor nu le este recomandat să circule fără mașini echipate corespunzător, pentru condiții de iarnă.

În cursul zilei de marți, va avea loc o ședință în care se va decide dacă drumul va fi închis sau nu.

De asemenea, prognoza pentru următoarele zile este destul de sumbă, iar traficul este unul redus în zona Lacului Bâlea.

Luni, circulația pe Transalpina a fost închisă temporar, după ora 18:00, din cauza ninsorilor abundente, pe sectorul cuprins între km 34+800 Rânca și km 59+800 Obârșia Lotrului.

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