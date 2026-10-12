Centura Sighișoarei, la 16%. 170 de muncitori și peste 100 de utilaje lucrează pe șantier

Constructorul lucrează în același timp la toate structurile, la excavații și la consolidări în mai multe puncte de pe traseu, potrivit DRDP Brașov. Regionala de drumuri a emis ordinul de începere la sfârșitul lunii martie. Centura Sighișoarei este prima variantă de ocolire din județul Mureș care a intrat în execuție.

Valoarea lucrărilor este de 259,2 milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este de 31 de luni. Dacă termenul este respectat, centura ar urma să fie gata spre sfârșitul anului 2028. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat.

Traseul

Centura are 13 kilometri, cu câte o bandă pe sens. Se desprinde din DN13 în estul municipiului, lângă Albești, urcă spre nord-est și revine în DN13 lângă Hetiur. Rolul ei este să scoată traficul de tranzit și camioanele din oraș. La cele două capete vor fi amenajate parcări.

Podurile și viaductul

Cea mai mare structură este viaductul de la Hetiur, aproape de intersecția cu DN13. Are 161,12 metri lungime și șase deschideri și traversează o vale adâncă fără curs de apă. La începutul traseului, în zona Albești, un pasaj de 75,87 metri va trece peste calea ferată și peste DN13. Râul Târnava Mare și pârâul Satului vor fi traversate de un pod de 126,40 metri.