Circulația pe Transalpina, închisă parțial din cauza ninsorii. Drumarii intervin

„Având în vedere condițiile meteo nefavorabile, începând cu ora 18.00, s-a luat decizia închiderii temporare a DN 67 C Transalpina, sector cuprins între km 34+800 Rânca și km 59+800 Obârșia Lotrului”, transmite IPJ Gorj.

Luni, drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire pentru curățarea șoselei.

„Ninge pe sectorul montan al DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului.

Se efectuează o revizie a sectorului de drum cu două utilaje cu lamă, fiind împrăștiat material antiderapant. Acțiunea are ca scop verificarea întregului sector, pentru a ne asigura că nu au rămas conducători auto surprinși de înrăutățirea vremii”, transmite DRDP Craiova.

Potrivit DRDP Craiova, circulația rutieră pe acest sector este permisă doar în intervalul orar 09:00–18:00. Noaptea, circulația este închisă pe acest tronson pentru toate categoriile de autovehicule.

„În cazul în care condițiile meteorologice se vor înrăutăți, poate fi luată decizia închiderii definitive a circulației rutiere pe acest sector până în primăvara anului viitor”, transmite DRDP Craiova.