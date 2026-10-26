Prima pagină » Social » Anchetă la Aeroportul Otopeni, după ce 700.000 de euro confiscați au dispărut dintr-un depozit

Anchetă la Aeroportul Otopeni, după ce 700.000 de euro confiscați au dispărut dintr-un depozit

Autoritatea Vamală Română a declanșat un control intern după ce suma de 700.000 de euro, bani confiscați în ianuarie de la o persoană sosită din Dubai, au dispărut din locul în care erau depozitați.
Anchetă la Aeroportul Otopeni, după ce 700.000 de euro confiscați au dispărut dintr-un depozit
Sursa foto: : Karl-Josef Hildenbrand/dpa Hepta
Daiana Rob
26 oct. 2026, 17:59, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de lucrătorii vamali în ianuarie 2026 și depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători”, transmite, luni sursa citată.

Potrivit AVR, banii au fost reținui încă din ianuarie 2026, în cadrul unei acțiuni de control vamal.

Bunurile au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice, explică autoritatea.

Potrivit sursei citate, în momentul reținerii sumei de bani, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor.

„Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie”, transmite AVR.

Potrivit sursei citate, camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat.

Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv, conchide sursa citată.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Ionel Rusen, eliberat din arest alături de Călin Georgescu. Procurorii pot face contestație
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Două primării își dispută peste 120 ha în zonă de „boom” imobiliar: Iașiul vrea să construiască aici un stadion
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor