Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan, se intervine cu utilajele de deszăpezire și materiale antiderapante

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță că intervine pe Transfăgărășan din cauza ninsorii abundente. Un start de zăpadă s-a format pe șosea, în special în zonele alpine.

„Ninsoare abundentă pe DN7C -Transfăgărășan ! Intervenim cu utilajele de deszăpezire și materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărășanului pentru a curăța carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă”, transmite DRDP.

Recomandările autorităților

Autoritățile le recomandă șoferilor să nu meargă pe Transfăgărășan dacă nu au mașinile pregătite pentru iarnă.

„Condițiile meteo vor rămâne asemănătoare și în următoarele zile așa că vă rugăm să nu circulați pe acest sector dacă nu sunteți pregătiți să circulați în condiții de iarnă”, precizează DRDP.