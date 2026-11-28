Potrivit CFR, circulația feroviară se desfășoară în condiții normale de siguranță la nivelul rețelei administrate de companie.

Până la momentul actual, nu au fost probleme cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite și intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale țării.

Pentru gestionarea condițiilor specifice sezonului rece, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire și au fost dispuse măsuri preventive.

Acestea includ asigurarea personalului de intervenție, pregătirea utilajelor și echipamentelor de deszăpezire, verificarea instalațiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale, acolo unde acestea sunt disponibile, precum și asigurarea materialelor necesare intervențiilor.

Mai mult, personalul de specialitate monitorizează permanent starea infrastructurii feroviare, cu atenție deosebită asupra liniilor de cale ferată, schimbătoarelor de cale, instalațiilor de semnalizare și instalațiilor de electrificare. Echipele care asigură întreținerea liniilor și cele specializate în instalațiile de electrificare, inclusiv liniile de contact, sunt pregătite să intervină ori de câte ori situația o impune.

În cazul intensificării ninsorilor sau al apariției depunerilor de zăpadă și gheață, echipele feroviare vor acționa pentru deszăpezirea liniilor și a schimbătoarelor de cale, verificarea și menținerea funcționalității instalațiilor, precum și remedierea operativă a eventualelor defecțiuni. Intervențiile vor fi adaptate condițiilor constatate în teren și se vor desfășura inclusiv pe timpul nopții, dacă situația o va impune.

CFR recomandă publicului călător să consulte informațiile privind circulația trenurilor pe platforma sa oficială precum și prin canalele oficiale de informare ale operatorilor de transport feroviar.