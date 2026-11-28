Călătoriile cu trenul între Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara vor avea noi opțiuni.

Noile trenuri electrice vor fi operate de compania privată Interregional Călători (IRC), potrivit unui comunicat al operatorului. Prețul biletelor nu crește, iar reducerile prevăzute de lege pentru pensionari, elevi și studenți rămân valabile.

Trenurile aparțin Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), care i-a atribuit operatorului privat 13 trenuri din cele 37 comandate la Alstom.

Brașov – Deda – Cluj-Napoca, din 29 noiembrie

Pe această rută va circula o pereche de trenuri. Între cele două orașe există deja trenuri Alstom, dar pe traseul prin Sighișoara.

Trenul 16541: Brașov (06:53) – Cluj-Napoca (14:28)

Trenul 16544: Cluj-Napoca (15:23) – Brașov (23:09)

Cluj-Napoca – Deva – Timișoara, din 1 și 2 decembrie

Pe această rută vor circula două perechi de trenuri, introduse etapizat.

Din 1 decembrie:

Trenul 16524: Cluj-Napoca (07:30) – Timișoara (14:01)

Trenul 16526: Cluj-Napoca (14:57) – Timișoara (22:02)

Trenul 16527: Timișoara (14:30) – Cluj-Napoca (21:05)

Din 2 decembrie:

Trenul 16525: Timișoara (06:30) – Cluj-Napoca (13:28)

Orele se vor schimba de la 13 decembrie, odată cu noul mers al trenurilor.

Trenurile au prize, spații pentru bagaje, toalete adaptate, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă și hărți tactile pentru nevăzători.

Biletele costă la fel online, în tren, la casele de bilete sau la automatele din gările Cluj-Napoca și București Nord.