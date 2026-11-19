Recepția locomotivei LE 016, realizată de reprezentanții ARF și Alstom la depoul companiei din incinta Atelierelor CFR Grivița, marchează finalizarea contractului de furnizare a celor 16 unități electrice.

Locomotiva a fost predată spre administrare către CFR Călători, însă va putea fi utilizată în serviciul comercial cu pasageri numai după finalizarea înscrierii în Registrul European al Vehiculelor și în Certificatul de Siguranță al operatorului național.

Cele 16 locomotive au fost achiziționate printr-un proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare, în valoare de 441,77 milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 89,36 milioane de euro.

Pe ce rute vor circula locomotivele Alstom

Potrivit ARF, noile locomotive vor deservi o rețea feroviară de 3.978 de kilometri, pe cinci rute interregionale:

• Dej – Brașov – București – Constanța;

• Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța;

• Timișoara – Cluj-Napoca – Iași;

• Iași – București – Constanța;

• Suceava – București – Constanța.

Locomotivele electrice Traxx Passenger pot atinge viteze de până la 160 km/h și pot tracta garnituri formate din maximum 16 vagoane de călători. Acestea sunt echipate cu sisteme ERTMS, GPS și tehnologii de diagnosticare și monitorizare.

Consum de energie mai mic cu aproximativ 25%

Unul dintre obiectivele proiectului este înlocuirea locomotivelor electrice vechi, cu șase osii, cu vehicule noi, mai eficiente energetic, cu patru osii.

Potrivit estimărilor prezentate de ARF, noile locomotive ar urma să reducă cu aproximativ 25% consumul de energie pentru tracțiune și să contribuie la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25,27%.

Economia anuală estimată este de 27.521 MWh, iar impactul cumulat al economiilor de energie pe durata de viață a vehiculelor, calculată la 40 de ani, este de peste 1,1 milioane MWh.

Contractul include și mentenanța locomotivelor pentru o perioadă de 20 de ani.

Proiectul a fost inclus inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar din 2026 beneficiază de finanțare integrală prin Fondul pentru Modernizare.