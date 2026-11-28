Pe aeroporturile din Capitală, traficul aerian este unul normal.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform programului de zbor, fără perturbări.

Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene.

Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare.

De asemenea, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă.

Nicio cursă nu este anulată și nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București.