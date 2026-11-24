Propunerea a fost prezentată de prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr, vicepreședinte al Senatului POLITEHNICA București. Acesta a declarat că universitatea este dispusă să organizeze cursuri pentru persoanele care ies din activitate și vor să se pregătească pentru o nouă profesie.

„Noi suntem deschiși pentru a pregăti personalul care iese la pensie cu diverse cursuri la universitatea noastră. La orice vârstă se poate învăța, se pot face cursuri de reconversie profesională”, a declarat Anton Hadăr.

Persoanele pensionate la 40 de ani ar putea reveni pe piața muncii

Vicepreședintele Senatului universității a atras atenția asupra situației celor care se pensionează la vârste tinere, fie din cauza condițiilor de muncă, fie în baza unor prevederi legislative speciale.

Potrivit lui Anton Hadăr, reintegrarea profesională poate fi dificilă pentru aceste persoane, mai ales dacă nu au acces la cursuri prin care să dobândească noi competențe.

„Vă gândiți ce înseamnă pentru o persoană să iasă la pensie la 40 de ani din diverse motive? Au lucrat în mediu toxic sau au beneficiat de legi preferențiale. E foarte greu pentru ei să se reintegreze în câmpul muncii”, a afirmat acesta.

Hadăr a susținut că vârsta nu ar trebui să fie un obstacol în procesul de învățare și a dat exemplul unui fost student care și-a obținut doctoratul la aceeași vârstă la care se afla profesorul său.

Roboți și sisteme de monitorizare pentru persoanele vârstnice

Parteneriatul dintre POLITEHNICA București și Institutul Național de Îmbătrânire Activă vizează și dezvoltarea unor tehnologii care să le permită persoanelor în vârstă să își păstreze autonomia.

Anton Hadăr a menționat că în cadrul universității sunt dezvoltate proiecte care includ roboți pentru activități casnice, sisteme informatice de monitorizare la distanță și echipamente pentru recuperare.

Printre soluțiile avute în vedere se numără sisteme care pot semnala apariția unor probleme atunci când o persoană în vârstă se află singură acasă, dar și aparate pentru evaluarea mobilității și a echilibrului.

Aceste tehnologii ar putea fi folosite pentru monitorizarea persoanelor care locuiesc singure și pentru evaluarea celor care au nevoie de recuperare.

Anton Hadăr: Pensia influențează posibilitatea unei vieți active

În cadrul congresului, Anton Hadăr a vorbit și despre rolul veniturilor în menținerea unui stil de viață activ la vârste înaintate. Acesta a susținut că posibilitatea de a participa la activități sociale, de a călători sau de a cumpăra cărți depinde și de resursele financiare ale fiecărei persoane.

„Una este să ai bani să te plimbi, să mergi la activități, să cumperi cărți, alta este să trăiești de pe o zi pe alta cu o pensie mizerabilă”, a declarat acesta.

Parteneriatul dintre Universitatea POLITEHNICA București și Institutul Național de Îmbătrânire Activă a fost anunțat luni, 24 noiembrie, în cadrul celei de-a IV-a ediții a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurat la Palatul Parlamentului.