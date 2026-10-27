Reguli noi pentru trotinetele electrice în București: vârsta minimă de 18 ani, restricții de circulație și amenzi de până la 10.000 de lei

Proiectul de hotărâre propus de Primăria Capitalei privind autorizarea și funcționarea serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice, a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București cu 44 de voturi pentru și 3 abțineri. Acesta urmărește reglementarea lor prin intermediul aplicațiilor online. Noile prevederi nu vizează trotinetele electrice personale, însă regulile Codului rutier vor continua să se aplice și acestora.

Cine va putea închiria trotinete electrice

Potrivit proiectului aprobat, utilizatorii trebuie să aibă minimum 18 ani. Companiile vor fi obligate să verifice vârsta printr-un act de identitate sau prin mijloace electronice. Există însă o excepție: persoanele de cel puțin 16 ani care dețin permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1 vor putea utiliza serviciile. Trotinetele închiriate vor trebui să fie dotate cu GPS, lumini, dispozitive reflectorizante, avertizare sonoră și frâne funcționale.

Unde va fi interzisă circulația trotinetelor

Proiectul nou aprobat interzice circulația trotinetelor închiriate pe trotuare, cu excepția pistelor special amenajate, precum și pe aleile parcurilor, în grădinile publice și în zonele exclusiv pietonale. Dacă există pistă pentru biciclete, utilizatorii vor trebui să circule pe aceasta. În lipsa pistei, circulația va fi permisă numai pe drumuri unde limita de viteză pentru vehicule este de 50 km/h.

Sunt interzise folosirea telefonului sau a căștilor audio în timpul deplasării, depășirea autovehiculelor aflate în mers și transportarea a două persoane pe aceeași trotinetă. În Centrul Vechi, operatorii vor trebui să limiteze prin aplicație circulația și parcarea.

Parcarea pe trotuar: minimum 1,5 metri pentru pietoni

Trotinetele nu vor putea fi lăsate în stații de transport public, pe trecerile de pietoni, în intersecții sau la mai puțin de cinci metri de acestea, pe spații verzi ori în locuri de parcare pentru autoturisme. Pe trotuarele cu o lățime de minimum doi metri, parcarea va fi permisă numai dacă rămâne un culoar pietonal continuu de cel puțin 1,5 metri.

Operatorii vor avea maximum 120 de minute de la notificarea autorităților pentru relocarea trotinetelor parcate necorespunzător. Dacă acestea blochează accesul sau prezintă un pericol imediat, intervenția trebuie făcută fără întârziere.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru operatori

Companiile vor plăti 5.000 de lei anual pentru autorizație și un tarif de 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă activă pe domeniul public. Încălcarea anumitor obligații va atrage amenzi între 1.000 și 2.500 de lei. Operarea fără autorizație valabilă sau în perioada suspendării acesteia va fi sancționată cu 8.000-10.000 de lei. Noul regulament urmează să intre în vigoare la 60 de zile după aprobare.